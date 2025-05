Próximo adversário na Libertadores, São Paulo nunca perdeu para o Alianza Lima fora de casa

O São Paulo encara o Alianza Lima-PER, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Alejandro Villanueva. O Tricolor tem 100% de aproveitamento atuando fora de casa contra a equipe peruana.

O primeiro duelo entre as duas equipes no Peru aconteceu no dia 11 de fevereiro, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2004, no Estádio Nacional, em Lima. O São Paulo venceu por 2 a 1, com gols de Rogério Ceni e Fabão. Enquanto Vilchez descontou para o Alianza Lima.

A partida marcou a primeira vez que o ex-goleiro balançou as redes pela competição continental.

? Os próximos jogos do Tricolor: ? Alianza Lima-PER

?? 06/05 (terça-feira), às 19h

?? Alejandro Villanueva

? CONMEBOL Libertadores

? ESPN e Disney+ ? Palmeiras

?? 11/05 (domingo), às 17h30

?? Arena Barueri

? Brasileirão

? Globo e Premiere ? Libertad-PAR

?? 14/05... pic.twitter.com/dm5CR7Muab ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2025

Três anos depois, os times voltaram a se enfrentar, novamente na fase de grupos. O jogo aconteceu no dia 18 de abril, pela quinta rodada da Copa Libertadores de 2007, no Estádio Alejandro Villanueva. Borges marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do Tricolor.

Ao todo, foram cinco duelos entre São Paulo e Alianza Lima na história, com quatro vitórias do clube brasileiro e um empate.

Em 2025, o último encontro entre as equipes, no dia 10 de abril, no Morumbis, terminou empatado em 2 a 2, pela segunda rodada da competição continental. Ferreirinha marcou duas vezes para dar a vantagem para o São Paulo, mas Eryc Castillo e Kevin Quevedo buscaram o empate.

Nesta terça-feira, uma vitória deixa a equipe do técnico Luis Zubeldía muito perto de uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor lidera o grupo D, com sete pontos. O Alianza Lima é o 3º colocado, com quatro pontos conquistados.