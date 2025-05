Pinheiros bate o Unifacisa e conquista última vaga nas quartas do NBB

A edição 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil) conheceu neste domingo o último classificado para as quartas de final. O Pinheiros aproveitou o mando de quadra para despachar o Unifacisa com um triunfo por 72 a 58, encerrando a série das oitavas por 3 a 2.

Sexto colocado na fase de classificação, o Pinheiros dominou o adversário desde o começo da partida. No intervalo, o time paulista já desfrutava de uma vantagem de 17 pontos (43 e 26).

A partir do segundo tempo, houve mais equilíbrio. Ainda assim, o Pinheiros conseguiu administrar a vantagem e, mesmo perdendo o último período por cinco pontos, obteve uma vitória sem sustos.

Com 15 pontos, Jimmy liderou as ações ofensivas do Pinheiros contra o Unifacisa. Na fase de quartas de final, a equipe da capital paulista irá enfrentar o Sesi Franca.

Veja como ficaram as quartas de final do NBB

Minas x Vasco



Bauru x São Paulo



Flamengo x Corinthians



Franca x Pinheiros.