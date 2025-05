Patrice Evra faz campanha por luta de MMA contra Luis Suárez: "O mundo quer ver"

Na última sexta-feira (25), os fãs de MMA foram pegos de surpresa com uma notícia um tanto quanto aleatória: Patrice Evra irá se aventurar na modalidade. Ex-jogador de futebol com passagens marcantes pelo Manchester United e Seleção Francesa, o lateral-esquerdo assinou com a PFL e teve sua estreia definida para o dia 23 de maio. Ainda sem adversário para o card na 'Accor Arena', em Paris (FRA), o atleta de 43 anos faz campanha para um acerto de contas com um desafeto da época em que ainda competia nos gramados: Luis Suárez.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Evra confirmou os rumores de que teria pedido para a PFL o atacante uruguaio como seu primeiro adversário. Ciente da dificuldade do cenário se concretizar, dado a proximidade do combate e também o fato de Suárez ainda estar na ativa e sob contrato com o clube Inter Miami, o ex-lateral francês abriu as portas para o 'tira-teima' ser realizado em oportunidades futuras, em suas próximas lutas na liga de MMA.

"Não (ainda não sei contra quem vou lutar). Eu diria se soubesse, não tenho nada a esconder. E, sim, é verdade. Quando a PFL perguntou quem eu queria, eu disse Luis Suárez, por conta da rixa que tive com ele quando era capitão do Manchester United e ele jogava pelo Liverpool. Rolou um abuso racista. Eu não o considero racista, ele apenas usou expressões racistas. Quero fazer essa luta, não tenho problemas (com ele). Mas sinto que o mundo quer ver essa luta. Então estou tipo: 'Por favor, aceite a oferta'. Não sei se você será a primeira, segunda ou terceira luta. Mas acho que o mundo tem que ver essa luta", destacou Patrice.

Aceno positivo?

Ciente de que questões contratuais provavelmente brecariam o confronto no momento, Evra se surpreendeu com um aparente aceno positivo da equipe pessoal de Suárez. O ex-lateral francês não sabe, porém, se a informação procede ou se são apenas boatos. Aos 38 anos, o atacante uruguaio está em reta final de carreira no futebol, mas segue em atividade no mercado americano, jogando ao lado de Lionel Messi no Inter Miami.

"Eu fiquei bem surpreso. Não sei se é verdade, tenho que tomar cuidado. Mas aparentemente o seu empresário entrou em contato com a PFL para, talvez, assistir a minha primeira luta. Eu ficaria surpreso (se acontecesse), porque, sendo sincero, ele ainda está jogando futebol. E isso (MMA) é algo completamente diferente, e você pode se machucar", explicou o francês, em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show'.

Ajuda de Khabib

Independentemente de quem seja o oponente no dia 23 de maio, Evra tem um trunfo e tanto na manga: a ajuda de Khabib Nurmagomedov. Ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC e atualmente na função de treinador, o wrestler russo ofereceu seus serviços para o ídolo do Manchester United, a fim de treiná-lo para seu aguardado debute no MMA amador.

