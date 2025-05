Paquetá chora ao receber cartão amarelo pelo Inglês; veja

O meio-campista Lucas Paquetá chorou ao receber o cartão amarelo durante o empate do West Ham com o Tottenham, hoje, pelo Campeonato Inglês. O brasileiro é acusado de envolvimento em manipulação de apostas.

O que aconteceu

Paquetá foi punido com o amarelo por falta no meio-campo e começou a chorar. O episódio aconteceu no segundo tempo, com a partida já empatada em 1 a 1.

O brasileiro usou a camisa para enxugar as lágrimas e foi consolado por companheiros. Ele acabou substituído sete minutos mais tarde.

Paquetá faz uma temporada abaixo, e West Ham briga contra o rebaixamento. O time é o 17º colocado do Inglês — primeiro fora do Z-3, com 37 pontos e apenas nove vitórias.

O jogador é acusado na Inglaterra de ter tomado quatro cartões amarelos de propósito em diferentes jogos para favorecer amigos. Cerca de sessenta pessoas em sua terra natal teriam apostado em cartões amarelos aplicados a ele, lucrando um total de R$ 670 mil. As apostas foram nos valores de R$ 47 a R$ 2.700.

O jogador foi denunciado em agosto de 2023 e diz que é inocente desde o início. "Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador na época.

Veja o momento

O Lucas Paquetá tomou um cartão amarelo em uma falta normal, e ele começou a chorar.



Obviamente, ele não tá legal com essa indefinição sobre o futuro da carreira dele.



🎥 ESPN



pic.twitter.com/m0LpTFR3x5 -- DataFut (@DataFutebol) May 4, 2025

Esposa de Paquetá se manifesta nas redes sociais

Duda Fournier destacou a força de Paquetá e afirmou que "estamos há dois anos vivendo esse pesadelo". Ela compartilhou o texto nos Stories do Instagram.

Ela disse ainda que "não existe nada contra ele" e cobrou respeito: "as pessoas são más e injustas sem saber de nada".

Veja a manifestação na íntegra:

Eu nunca falei nada por aqui, e talvez nem deveria. Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona.

Estamos há dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Ele sempre teve na cabeça que só se defenderia no momento e lugar certo.

Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso?

Enfim, Deus sabe de todas as coisas, e somente Ele sabe por que estamos passando por isso. E somente por Ele estamos bem e vivendo felizes em família.

Só queria que as pessoas respeitassem. As pessoas são más e injustas, sem saber de nada.