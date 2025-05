Palmeiras vence o Vasco com gol de Vitor Roque e seca o Flamengo para manter ponta

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e assumiu de maneira momentânea a liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vitor Roque, que desencantou e enfim balançou as redes com a camisa do clube alviverde.

O Verdão precisa secar o Flamengo para se manter na ponta da tabela de classificação. O time paulista possui 16 pontos, contra 14 dos cariocas, que estão no segundo lugar. O Rubro-Negro encara o Cruzeiro logo mais, às 18h30 (de Brasília), e se tropeçar não conseguirá roubar a liderança da equipe de Abel Ferreira.

O Cruzmaltino, por sua vez, caiu para a 13ª colocação do torneio, com sete pontos.

O Palmeiras agora volta às atenções para a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o Vasco retorna a campo diante do Puerto Cabello-VEN, pela quarta rodada da Sul-Americana. O duelo também está agendado para quarta-feira, mas às 19h, na Venezuela.

O jogo

O Palmeiras começou melhor e precisou de dez minutos para levar perigo ao gol do Vasco pela primeira vez. Richard Ríos ficou com a sobra após cruzamento de Vitor Roque e chutou com desvio, mas mandou para fora.

Aos 17 minutos, Estêvão cobrou escanteio para Felipe Anderson, que desviou de cabeça e encontrou Bruno Fuchs. O zagueiro tinha liberdade, mas concluiu para fora. O Vasco passou a incomodar a saída de bola do Verdão, que teve mais dificuldade de encontrar espaços e criar oportunidades. Os cariocas, porém, não conseguiam assustar Weverton.

A única chance do Cruzmaltino no primeiro tempo surgiu aos 48 minutos. Weverton saiu mal após um cruzamento na área e largou a bola nos pés de João Victor, que bateu de cobertura. A bola ia entrando, mas Giay apareceu em cima da hora e afastou de bicicleta, salvando o Palmeiras.

Segundo tempo

O Alviverde quase abriu o placar aos três minutos da etapa final. Emiliano Martínez dominou na entrada da área e finalizou com desvio, mas Léo Jardim se esticou e fez uma grande defesa.

Já aos 15 minutos, o Vasco saiu jogando errado e viu a bola parar nos pés de Estêvão. O garoto rolou para Vitor Roque, que estava sozinho no meio da área e só teve o trabalho de empurrar para o gol. O primeiro dele com a camisa alviverde.

O Palmeiras teve uma grande oportunidade de liquidar a fatura aos 37 minutos. Flaco López disparou em contra-ataque e ficou cara a cara com Léo Jardim, mas chutou torto, para fora. Os mandantes até tentaram, mas não conseguiram buscar o empate.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 4 de maio de 2025 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Luiz Gustavo e Paulo Henrique (Vasco)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Vitor Roque, aos 15? do 2ºT (Palmeiras)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Alex Teixeira) e Tchê Tchê (Paulinho); Nuno Moreira, Loide Augusto (Garré) e Rayan.



Técnico: Felipe Loureiro

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Estêvão (Lucas Evangelista); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira