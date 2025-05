Palmeiras fica próximo de zerar DM, mas tem cautela por reforço de R$ 25 mi

O Palmeiras está próximo de "zerar" seu departamento médico pela primeira vez na temporada. O trio Mayke, Marcos Rocha e Raphael Veiga deve, inclusive, estar à disposição para o jogo de hoje contra o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O técnico Abel Ferreira só tem um jogador no departamento médico: o zagueiro Micael. O defensor se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo, sofrido no jogo contra o Fortaleza.

O português deve ter três "reforços" contra o Vasco: Mayke, Marcos Rocha e Raphael Veiga. Eles treinaram com o restante do elenco tanto sexta-feira quanto ontem e podem ganhar minutos no Mané Garrincha.

O Palmeiras ainda teve a volta do zagueiro Murilo na vitória contra o Ceará, pela Copa do Brasil. O defensor, no entanto, ficou no banco de reservas.

O Alviverde teve 13 jogadores lesionados ou com algum tipo de desconforto no decorrer de 2025, foram eles: Micael, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Mayke, Marcos Rocha, Richard Ríos, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Maurício, Vitor Roque.

A expectativa agora é que o "pacto" de Abel Ferreira mantenha o elenco alviverde completo nos nove jogos previstos para maio. Além do Vasco, hoje, às 16h (de Brasília), o Alviverde enfrentará Cerro Porteño, São Paulo, Bolívar, Red Bull Bragantino, Ceará, Flamengo, Sporting Cristal e Cruzeiro.

Nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipes têm muitas lesões. É rezar a nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar ao nosso Senhor para que ninguém se lesione. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

E o Bruno Rodrigues?

O atacante já está em transição física, mas o Palmeiras adota cautela por retorno. O atleta sofreu duas lesões seguidas — a primeira no joelho direito e a segundo, no esquerdo — e o Alviverde não quer acelerar o processo de recuperação.

Na última sexta-feira, por exemplo, Bruno Rodrigues fez exercícios de transição separado do restante do elenco. Não há prazo estipulado para que ele esteja à disposição de Abel Ferreira.

Ele chegou a ser inscrito pelo Palmeiras no Paulistão, mas sequer foi relacionado e não joga desde janeiro de 2024. Ele se lesionou em sua segunda partida pelo clube paulista, contra a Inter de Limeira, pelo Estadual.

Bruno custou cerca de R$ 25 milhões ao Palmeiras e não tem gols ou assistências. Desde que chegou, foram 45 minutos jogados contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira.

Próximos jogos do Palmeiras