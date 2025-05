'Reencontro é estranho', diz pai que batizou filho em homenagem a Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Hoje no Cruzeiro, Gabigol enfrentará pela primeira vez o Flamengo neste domingo, às 18h30, no Mineirão (MG), algo que mexerá com o sentimento de muitos rubro-negros. Afinal de contas, seu legado no clube foi muito além dos gols decisivos e títulos memoráveis. O atacante, definitivamente, marcou a vida de pessoas para sempre.

Nome Gabriel triplicou registros após título da Libertadores de 2019

Muitos pais decidiram batizar os nomes dos filhos de Gabriel após a chegada do jogador ao Flamengo. Segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), o nome Gabriel era o 22º mais escolhido do Brasil em 2019 - ano em que ele foi contratado — com 5.875 registros.

Após Gabigol fazer os dois gols do título da Libertadores sobre o River Plate, houve um grande salto no ranking. O nome Gabriel alcançou a 10º colocação em 2020, com 19.780 registros, um aumento de 236%.

Um desses milhares de pais que entrou no embalo foi o manauara Gênesis Braga, que não só homenageou Gabigol como também, numa tacada só, Bruno Henrique e Arrascaeta, registrando o nome de seu filho, em 2021, como Gabriel Henrique Arrascaeta Chagas da Silva.

A ideia surgiu em 2019. Eu pensava que, se eu tivesse um filho, ia homenagear ou o Gabigol, ou o Bruno Henrique, ou o Arrascaeta. Até então, a ideia não era colocar o nome dos três, só que foi um ano tão marcante para nós, flamenguistas, que eu não podia perder essa oportunidade de homenagear pelo menos os três, né? Se eu pudesse homenagear todo mundo, eu homenagearia (risos).

Gênesis Braga, pai de Gabriel Henrique Arrascaeta

O processo de convencimento com a esposa Fernanda, porém, foi longe de ser tranquilo. A amada ficou bastante brava quando a ideia escalonou para uma múltipla homenagem.

A princípio, minha esposa achava que ia ser somente Bruno Henrique, pois gosto do nome Bruno. No sexto mês de gravidez, falei que queria homenagear o Gabigol também, então mudei para Gabriel Henrique. E só coloquei o Arrascaeta quando fui registrar o menino. Avisei que ia fazer uma alteração no nome e queria homenagear mais um jogador. Ela perguntou se eu estava louco. No final, ela perguntou quem seria o jogador e eu falei que seria o Arrascaeta. Ela ficou maluca falando que não queria, que ia embora, que seria um nome feio, que todo mundo ia fazer bullying com ele... Porém, eu precisava realizar esse sonho, né (risos)? Daí fui no cartório e registrei como Gabriel Henrique Arrascaeta. E só não coloquei o Ribeiro também porque meu nome não tem Ribeiro e nem o dela.

Gênesis Braga, pai de Gabriel Henrique Arrascaeta

'Vai ser estranho'

Fernanda e Gênesis com cartaz em jogo do Flamengo na Arena da Amazônia Imagem: Arquivo pessoal

O sentimento de Gênesis Braga será o de muitos rubro-negros quando a bola rolar hoje no Mineirão. Gabigol deverá iniciar no banco de reservas, mas mesmo assim, segundo o torcedor, "vai ser estranho".

Sinceramente, não estava esperando por esse momento ainda. Até porque ele é o maior ídolo da nossa geração, temos um carinho enorme por ele, apesar da saída e de tudo o que aconteceu. Eu não vou querer perder, é claro, e muito menos levar gol dele, mas vai ser estranho. Tenho certeza que ele fará de tudo para fazer um gol, mas a gente é rubro negro, né? Não tem como. O Flamengo é maior do que tudo, que qualquer jogador. Ele ficou marcado e hoje é nosso adversário. Apesar de termos como nosso ídolo, ele está do outro lado. Então, temos que ir para cima e ganhar.

Gênesis Braga, pai de Gabriel Henrique Arrascaeta

Menino está com 4 anos, comemora como Gabigol e gosta de Arrascaeta

A certidão de nascimento de Gabriel Henrique Arrascaeta Imagem: Reprodução/Arquivo Pessoal

Gabriel Henrique Arrascaeta Chagas da Silva está com quatro anos recém-completados no último dia 12. Ainda muito pequeno, não tem noção da transferência de Gabigol para o Cruzeiro e, apesar de comemorar como o atacante, pegou apreço por Arrascaeta e é chamado de "Arrasca" na escola e pelos amigos do pai.

Ele não gosta muito de parar para assistir ao jogo, assiste algumas vezes, mas ele joga futebol, brinca, comemora como o Gabigol, mas ele gosta mais do Arrasca. Onde aparece o Arrascaeta, ele fala que é ele. Às vezes os narradores falam o nome do Arrascaeta na TV, ele fica dois dias em casa falando que é ele e começa a imitar o Arrascaeta, o coraçãozinho (risos). Ele ainda não tem noção que o Gabigol saiu do Flamengo, que está no Cruzeiro.

Gênesis Braga, pai de Gabriel Henrique Arrascaeta

Boneco de pelúcia virou febre e ainda é encontrado na internet

Gabriel Barbosa, o Gabigol, segura o boneco Gabigolzinho após vitória do Flamengo Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

Gabigol influenciou uma geração inteira com gols, títulos e também por ser uma potência de marketing. Um dos produtos que mais fez sucesso foi seu bonequinho de pelúcia, com cabelo descolorido, barba, gesto do muque e uniforme do Flamengo.

Curiosamente, ele surgiu primeiramente no universo da pirataria do que como um produto oficial. Eles viraram febre entre os ambulantes no entorno do Maracanã e vendiam como "água" nos jogos do Flamengo. Foi então que o estafe de Gabigol e o clube trataram de criar um regularizado.

Percebíamos que havia uma conexão muito forte com o público infantil, que consumia muito tudo que tinha Gabigol.

Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, ao UOL, em 2020

Atualmente ainda se encontram as versões originais e falsificadas na internet. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 60 e já há algumas versões cruzeirenses do boneco.