Pablo Maia e Arboleda treinam e reforçam o elenco do São Paulo no Peru pela Libertadores

O São Paulo treinou neste domingo no CT da Barra Funda visando o jogo desta terça-feira pela Copa Libertadores, diante do Alianza Lima, no Peru. Para este confronto, o técnico argentino Luis Zubeldía vai poder contar com dois nomes importantes: o zagueiro Arboleda e o meio-campista Pablo Maia.

Os dois participaram da movimentação junto com o restante do elenco e ficam à disposição para a partida, válida pela quarta rodada da fase de classificação do torneio continental. A escalação da dupla, no entanto, depende de uma última avaliação do departamento médico.

Com boas chances de reaparecer entre os titulares, Arboleda ficou de fora das últimas partidas por precaução. Com sobrecarga muscular, o defensor foi submetido a exames de imagens e não teve lesão constatada.

Já Pablo Maia cumpriu todos os prazos de recuperação de uma cirurgia ligamentar realizada em fevereiro. Ele vem treinando com bola e foi bem avaliado no processo de transição física. Com ele no grupo, Zubeldía aumenta suas opções para mexer no setor de meio-campo.

O atacante Lucas, que na partida da última sexta-feira, entrou no segundo tempo do empate com o Fortaleza, mostrou estar totalmente recuperado e tem boas chances de iniciar o confronto contra os peruanos, em Lima, como titular.

Após a atividade no CT, o elenco seguiu viagem para Lima neste domingo. Com sete pontos, a equipe paulista lidera o Grupo D. O Libertad, do Paraguai aparece na segunda colocação com um ponto a menos. Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Alianza figura na terceira posição, enquanto o Talleres, que perdeu todos os seus compromissos, é o lanterna.