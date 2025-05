Pablo Maia e Arboleda são relacionados para viagem do São Paulo ao Peru

O São Paulo contará com duas importantes novidades para o duelo contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores da América. O zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia foram integrados à delegação que seguiu ao Peru neste domingo.

Ambos passaram por um processo de recuperação física. Arboleda sofreu uma sobrecarga muscular na coxa esquerda - um desgaste na musculatura causado pela sequência de jogos - e não entra em campo desde o último dia 16 de abril, quando jogou contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

Pablo Maia é quem vinha no departamento médico tricolor há mais tempo. O volante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no fim de fevereiro e precisou passar por cirurgia. O jogador, entretanto, surpreendeu na recuperação.

No empate de sexta-feira contra o Fortaleza, o São Paulo já teve o retorno do atacante Lucas, recuperado de uma lesão no joelho. O jogador começou a partida no banco e foi utilizado durante o segundo tempo do empate por 0 a 0 pelo Brasileirão.

Líder do grupo D, com sete pontos, o São Paulo enfrenta o Alianza Lima nesta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, às 19 horas (de Brasília), em Lima, no Peru.