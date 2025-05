Osaka conquista primeiro título WTA desde a pausa para a maternidade

(Reuters) - Quatro vezes vencedora do Grand Slam, Naomi Osaka conquistou seu primeiro título WTA desde que triunfou no Aberto da Austrália de 2021, após derrotar a eslovena Kaja Juvan por 6-1 e 7-5 na final do L'Open 35 de Saint-Malo, um torneio WTA 125.

Foi o primeiro título WTA da jogadora japonesa de 27 anos desde que ela se tornou mãe em julho de 2023.

Osaka sofreu com sua falta de potência e precisão e não conseguiu avançar além da segunda rodada de nenhum Grand Slam no ano passado.

A ex-número um do mundo, que chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália em janeiro, deve participar da chave principal do Aberto da França no final deste mês.

