Novorizontino perde do Atlético-GO e conhece sua primeira derrota na Série B

Neste sábado, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino visitou o Atlético-GO no Antônio Accioly, perdeu por 1 a 0 e conheceu sua primeira derrota na competição. Marcelo José foi quem balançou as redes para os mandantes.

Com o revés, o primeiro do Novorizontino no torneio após duas vitórias e três empates, a equipe comandada por Umberto Louzer permaneceu com nove pontos, na 12ª colocação. Do outro lado, com o triunfo, o Atlético-GO chegou aos nove somados, na 11ª posição.

O Novorizontino retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe a Ferroviária, no Jorjão. No sábado, às 16, o Atlético-GO visita o Avaí, na Ressacada. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio Novorizontino SAF (@oficialnovorizontino)

O placar foi inaugurado pelo Atlético-GO aos 30 minutos do primeiro tempo. Após rápida troca de passes na entrada da área, Marcelo José dominou na área e finalizou cruzado, no canto direito do goleiro Jordi, para marcar.

Aos 37 minutos da etapa inicial, o próprio Marcelo José, do Atlético-GO, recebeu cartão vermelho direto após forte entrada em Rodrigo Soares e deixou a partida mais cedo.