Mbappé marca dois gols, Real vence Celta de Vigo por 3 a 2 e mantém pressão sobre o Barça

MADRI, ESPANHA (Reuters) - Kylian Mbappe marcou dois gols e o Real Madrid resistiu a uma tentativa de reação tardia do Celta de Vigo para garantir uma vitória por 3 a 2 no domingo e ficar a quatro pontos do líder da LaLiga, Barcelona, que eles visitam no "El Clasico" do próximo fim de semana.

A quarta vitória consecutiva do atual campeão Real manteve vivo o sonho do título com quatro partidas restantes na primeira divisão espanhola, enquanto o Celta de Vigo permaneceu em sétimo após a terceira derrota em quatro jogos do campeonato.

"O mais importante foi a vitória. Fizemos um bom primeiro tempo, mas depois desmoronamos... eles são um grande time e nos colocaram em apuros", disse o meio-campista Federico Valverde à Real Madrid TV.

O Real dominou a primeira hora de jogo, quando Arda Guler abriu o placar logo após a meia hora, cobrando um escanteio curto para uma tabela com Lucas Vazquez antes de despachar um excelente chute de pé esquerdo em um ângulo apertado, passando por um espaço entre os defensores.

Mbappé dobrou a vantagem do Real seis minutos depois, com um passe longo de Jude Bellingham que liberou o francês, que correu pela metade do campo adversário e chutou de pé direito da entrada da área para o gol.

O passe em profundidade de Guler preparou o segundo gol de Mbappé aos três minutos do segundo tempo, com o jogador de 26 anos acertando o canto inferior direito para marcar seu 24º gol no campeonato nesta temporada. Um a menos que Robert Lewandowski, do Barcelona, que lidera a tabela de artilheiros.

CELTA VIGO REBATIDA

Mas o Celta de Vigo, que perdeu apenas dois dos 11 jogos anteriores do campeonato e quase marcou no início com duas chances de Marcos Alonso, não estava disposto a desistir.

Os visitantes começaram a reagir com seu primeiro gol aos 69 minutos, com Javi Rodriguez punindo a defesa do Real por não conseguir afastar a tentativa de Sotelo de escanteio com uma finalização de curta distância.

Williot Swedberg marcou o segundo gol do Celta de Vigo sete minutos depois, quando Iago Aspas o encontrou na área com um passe preciso.

Sob pressão, o Real fez bem em ver os minutos finais, com Courtois fazendo defesas cruciais para negar a Pablo Duran e Aspas e proteger a vantagem dos anfitriões.

"Agora, vamos nos preparar para o próximo domingo", disse Courtois, referindo-se ao próximo jogo do Barcelona.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)