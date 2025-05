Mauricio Ruffy desafia Benoit Saint-Denis após cancelamento de luta no UFC 315

Com a saída de Joel Alvarez do UFC 315, o francês Benoit Saint-Denis ficou sem adversário para o evento programado para o próximo sábado (10), em Montreal (CAN). No entanto, a ausência de um novo oponente pode ter aberto espaço para um possível confronto futuro com um dos nomes em ascensão na divisão dos pesos-leves (70 kg): Mauricio Ruffy.

O brasileiro, que vem chamando atenção com performances consistentes no octógono, usou as redes sociais para se candidatar como substituto. Em uma publicação feita no último sábado (3), no X (antigo Twitter), o atleta da equipe "Fighting Nerds" enviou um recado direto ao Ultimate e aos responsáveis pelas marcações das lutas.

"Ei, UFC! Que tal um main event em um Fight Night contra Saint Denis?", escreveu o lutador.

Ainda invicto na organização, Ruffy soma três vitórias desde que foi contratado após passagem pelo Contender Series. Seu triunfo mais recente ocorreu em março, no UFC 313, quando nocauteou Bobby 'King' Green com um espetacular chute alto rodado - resultado que consolidou sua reputação como um dos finalizadores mais perigosos da divisão.

Enquanto isso, o francês vive um momento delicado na carreira. Após uma sequência impressionante de nocautes que o levou à 13ª colocação no ranking dos leves, ele sofreu duas derrotas por nocaute técnico em 2024 e agora busca reencontrar o caminho das vitórias. O duelo contra Alvarez seria uma oportunidade para se reerguer, mas foi adiado por tempo indefinido.

Apesar do desafio lançado nas redes, o UFC ainda não se pronunciou oficialmente sobre os próximos passos do francês ou sobre a possibilidade de agendar o embate sugerido por Ruffy. Ainda assim, a provocação reacende o interesse em uma possível disputa entre dois atletas agressivos e em fases contrastantes - um tentando se reestabelecer no topo, e o outro buscando firmar seu lugar entre os melhores da categoria.

UFC 315

O UFC 315 acontece neste sábado (10), em Montreal (CAN), e terá como atração principal a disputa de cinturão dos meio-médios (77 kg) entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. O card ainda conta com a presença de nomes brasileiros em lutas importantes, como José Aldo, que terá pela frente Aiemann Zahabi, e Natália Silva, que encara Alexa Grasso, ambos no card principal. Já no card preliminar, Jéssica 'Bate-Estaca' duela com Jasmine Jasudavicius, enquanto Bruno 'Blindado' mede forças com Marc-André Barriault.

Ei, UFC! Que tal um main event em um Fight Night contra Saint Denis?

- Mauricio Ruffy (@Ruffymma) May 4, 2025

