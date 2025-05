Maurício Barbieri não resiste a goleada e é demitido do Athletico-PR

Maurício Barbieri não é mais o treinador do Athletico-PR. Neste domingo, após a goleada sofrida contra o Botafogo-SP, pela Série B, a equipe paranaense informou o encerramento do vínculo do técnico. João Correia, treinador da categoria sub-20, comandará o time interinamente.

O comandante chegou ao Furacão no fim de 2024. Ele dirigiu a equipe em 24 partidas, com 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas (aproveitamento de 59,7%).

Barbieri começou a ser contestado no comando do Athletico-PR após eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Maringá por 3 a 0.

O técnico deixa o Athletico-PR na nona posição da tabela, com nove pontos em seis partidas.

Confira a nota oficial divulgada pelo Athletico-PR:

O Athletico Paranaense informa que Maurício Barbieri não é mais o treinador da equipe principal.

João Correia, técnico da categoria Sub-20, comandará o time interinamente.

O Athletico Paranaense agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira.