Marcela Toldi e Cristian Egídio conquistam o Paulista de Resistência 2025

Após vencerem no Contrarrelógio Individual, as equipes do Indaiatuba Cycling Team e TCT - Taubaté Cycling Team também festejaram os títulos do Paulista de Resistência. Os ciclistas Marcela Toldi, que representa a cidade-sede, e Cristian Egídio, por Taubaté, foram os mais rápidos da categoria na etapa única realizada no sábado, em Indaiatuba.

Marcela venceu ao completar as 20 voltas em um percurso bastante técnico de 3,9 km, montado na Avenida Luiz Bruno Petrilli, no Jardim dos Colibris, com o tempo de 1h52min23.689. Cristian, por sua vez, assegurou o título paulista de resistência ao fechar as 31 voltas em 2h30min55.042.

O Paulista de Resistência encerrou com chave de ouro três dias de ciclismo de qualidade em Indaiatuba, que ainda teve a 73ª Prova Ciclística 1º de Maio e o Paulista de Contrarrelógio Individual. Cada um dos eventos foi considerado bastante positivo, movimentando a cidade e os ciclistas. "Tivemos três dias incríveis que deixaram claro a força do ciclismo por aqui. Com certeza estaremos de volta em 2026", afirmou o presidente da FPCiclismo, José Cláudio Facex.

"Que orgulho para Indaiatuba receber mais uma vez uma das competições de ciclismo mais importantes do Brasil, a 73ª Prova Ciclística 1° de Maio e o Paulistas. Fiz questão de acompanhar e dei a largada da categoria Elite, que reúne atletas nacionais e internacionais, mas também foi ótimo ver a população que curte o esporte prestigiando este evento tão legal", comentou o prefeito, Dr. Custódio Tavares.

Na Elite feminina, Marcela Toldi foi o grande destaque. A ciclista da casa, que também já disputou provas de MTB, aproveitou o percurso com subidas e descidas e manteve a hegemonia do Indaiatuba Cycling Team. Ela escapou após a décima volta e aumentou a diferença para as adversárias até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, para alegria da torcida local. A segunda colocação foi de Livia Leozzi Cabeca, da ABEC Rio Claro, com 1h56min31.345, e a terceira de Carolina Bilato, da São José Ciclismo/Instituto Athlon, com 1h56min34.911.

"Foi uma prova dura, com um percurso que me favorece. A gente também trabalhou em equipe super bem, fez a prova difícil desde o começo e surgiu uma oportunidade de fuga. Assim que vi que as meninas estavam um pouco atrás, eu apertei o ritmo e consegui sustentar até o final. Estava bem e era meu dia", destacou a campeã Marcela, de 41 anos, natural de São Paulo.

Na categoria masculina, a história foi semelhante. O começo foi burocrático, com as equipes se marcando e escapadas sendo rapidamente anuladas. Na nona volta, um grupo de 16 ciclistas se distanciou do pelotão maior e, na 20ª das 31 voltas, três ciclistas disputaram a vitória. Cristian estava à frente e conseguiu manter a liderança até o final.