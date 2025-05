Manchester United perde do Brentford em jogo de sete gols e chega ao 6º duelo sem vitória no Inglês

Na manhã deste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Brentford no Gtech Community Stadium e perdeu por 4 a 3, de virada. Apesar dos gols de Mason Mount, Alejandro Garnacho e Amad Diallo, Luke Shaw (contra), Kevin Schade (2) e Yoane Wissa garantiram a goleada dos mandantes.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Ruben Amorim emendou o sexto jogo sem vencer fora de casa na competição (dois empates e quatro derrotas) e seguiu com os mesmos 39 pontos, em 15º. O Brentford, por sua vez, pulou para a décima posição, agora com 52 conquistados.

O próximo jogo do Manchester United será contra o Athletic Bilbao, pela partida de volta da semifinal da Liga Europa. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Old Trafford. O Brentford, por sua vez, encara o Ipswich Town no próximo sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A confronto acontece às 11h, no Portman Road.

O placar foi aberto aos 13 minutos de jogo, com Mason Mount. O jogador recebeu de Garnacho e finalizou de primeira para as redes.

A reação do Brentford começou aos 26 minutos. O atleta do Brentford tentou cruzar, mas Luke Shaw acabou mandando para o próprio gol.

Seis minutos depois, após o cruzamento de Christian Thers Nørgaard, Kevin Schade concluiu de cabeça e virou o marcador para os donos da casa.

O Brentford não parou e voltou a marcar novamente com Kevin Schade, desta vez aos 24, de cabeça.

Ainda deu tempo de Yoane Wissa fazer o quarto. Aos 28, Michael Kayode soltou para o companheiro, que apenas empurrou.

O United reagiu com Alejandro Garnacho. O argentino tabelou com Christian Eriksen e, de fora da área, mandou um lindo chute no ângulo esquerdo do goleiro Mark Flekken.

A equipe de Ruben Amorim ainda fez o terceiro, com Amad Diallo. Aos 50 minutos, o jogador recebeu de Ugarte e completou para as redes.