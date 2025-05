Leverkusen empata com Freiburg, e Bayern de Munique se sagra campeão do Alemão

Neste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen visitou o Freiburg no Europa-Park Stadion e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Maximilian Eggestein e Piero Hincapié (contra), enquanto Florian Wirtz e Jonathan Tah deixaram tudo igual.

Com o resultado, o Leverkusen ficou com 68 pontos e, assim, não consegue mais alcançar o líder Bayern de Munique. A equipe comandada por Kompany, que empatou com o RB Leipzig no último sábado, chegou a 76 pontos. As duas equipes jogam apenas mais duas vezes. O Freiburg, por sua vez, pulou para quarto, agora com 52 somados.

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Borussia Dortmund, pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo está marcado para às 10h30 (de Brasília), na BayArena. No mesmo dia, horário e rodada, o Freiburg encara o Holstein Kiel, desta vez no Holstein-Stadion.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SC Freiburg (@scfreiburg)

O placar foi aberto aos 44 minutos do primeiro tempo, com Maximilian Eggestein. O atleta pegou a sobra fora da área e finalizou firme, sem chances de defesa para o goleiro Mat?j Ková?.

Já aos três minutos da etapa final, Piero Hincapié, do Leverkusen, foi afastar e acabou mandando para a própria rede.

Frorian Wirtz descontou para o Leverkusen aos 37 minutos. O jogador fez linda jogada individual e acertou o canto direito de Florian Müller.

Até que aos 47, Jonathan Tah aproveitou o cruzamento de Nathan Tella e, de cabeça, fez o segundo dos visitantes para deixar tudo igual.