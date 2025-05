Juventus e Bologna empatam no confronto direto por vaga na Liga dos Campeões pelo Italiano

A Juventus visitou o Bologna, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Renato Dall'Ara, a partida terminou empatada em 1 a 1. Khéphren Thuram marcou para os visitantes. Enquanto Remo Freuler anotou o gol do time da casa.

Com o resultado, a Juventus vai aos 63 pontos e segue na 4ª posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Por outro lado, o Bologna perdeu a chance de entrar no G4 e caiu para a 7ª colocação, com 62 pontos.

A Juventus volta a campo no próximo sábado, às 13 horas (de Brasília), quando visita a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma. O Bologna encara o Milan nesta sexta-feira, às 15h45, no San Siro. As duas partidas são válidas pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

Os visitantes abriram o placar logo aos nove minutos de jogo. Khéphren Thuram recebeu de Andrea Cambiasso na entrada da área e bateu forte. O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol da Juventus.

Já no segundo tempo, após jogada pelo lado esquerdo, Nicolò Cambiaghi cruzou e Thijs Dallinga escorou para o meio da área. Remo Freuler dominou, ajeitou e empatou o jogo para o Bologna, aos oito minutos.