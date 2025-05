João Victor, do Vasco, lamenta erro em gol do Palmeiras: "Levar como aprendizagem"

O Vasco perdeu do Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). João Victor, zagueiro do cruzmaltino, lamentou o erro ocorrido na saída de bola que resultou no gol do Palmeiras. No entanto, o jogador elogiou a atuação da equipe.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom. Nosso segundo também. Nós treinamos aquela jogada. Fizemos ela durante todo o jogo, mas aconteceu. Só erra quem está lá dentro. É levar como aprendizagem", disse.

João Victor também falou sobre a procura do Vasco por um novo técnico.

"A gente está ansioso. Que chegue logo e coloque as ideias dele. O Felipe (Loureiro) tem feito um bom trabalho. É seguir trabalhando à espera de quem venha", finalizou.

O Vasco retorna a campo diante do Puerto Cabello-VEN, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo está agendado para quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Venezuela.