Havaiano se empolga com a possibilidade de enfrentar Patrício Pitbull no UFC

Após nocautear Sean Woodson no UFC 314, Dan Ige já começa a planejar seu retorno ao octógono. Um dos nomes mais cotados para cruzar seu caminho é o do brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire, ex-campeão de duas divisões do Bellator. A ideia de um confronto entre os dois ganhou força nas últimas semanas, especialmente após movimentações nas redes sociais e declarações de ambas as partes.

No entanto, o confronto ainda não foi oficializado, e o norte-americano mantém cautela ao comentar sobre seus próximos passos. Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Ige expressou seu interesse na luta, mas deixou claro que não está preso a essa única possibilidade.

"Eu gosto dessa luta com o Pitbull. É um risco, claro, ele não tem posição no ranking, mas é uma lenda do esporte. Seria um grande teste para mim e uma vitória importante no meu currículo. Mas não estou esperando só por ele. Se surgir uma oportunidade, com data e local definidos, estarei pronto", afirmou o 13º colocado no ranking dos penas (66 kg).

Segundo seu técnico, Eric Nicksick, o havaiano está se recuperando de uma lesão leve no pé sofrida na última luta, mas já voltou aos treinos e pretende retornar ao octógono ainda neste verão no hemisfério norte. A data mais cogitada seria 28 de junho, no UFC 317, durante a International Fight Week, em Las Vegas.

Do outro lado, Pitbull também demonstrou disposição para o duelo e, recentemente, promoveu uma enquete nas redes sociais, perguntando aos fãs quem eles gostariam que fosse seu próximo adversário. O nome de Ige foi o mais votado, o que reforça o apelo por esse encontro.

Estreia frustrante

Patrício Pitbull fez sua estreia no UFC em 12 de abril, no UFC 314, quando enfrentou Yair Rodríguez. O combate terminou com vitória do mexicano por decisão unânime dos juízes. O brasileiro reconheceu a falta de urgência em sua abordagem, o que atribuiu à sua experiência em lutas de cinco rounds no Bellator, e prometeu uma postura mais agressiva nas próximas apresentações. O próprio atleta tupiniquim já revelou o interesse em encarar Ige no octógono.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok