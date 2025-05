Acabou a maldição! Bayer tropeça e Kane é campeão com Bayern no sofá

Solta o grito, Harry Kane! Após 14 anos no futebol profissional, o atacante enfim conquistou seu primeiro título. Após ver das tribunas o Bayern de Munique levar o empate no último lance com o RB Leipzig, o inglês contou com um tropeço do Bayer Leverkusen, hoje, contra o Freiburg, para garantir o Campeonato Alemão.

O que aconteceu

O Bayer Leverkusen arrancou um empate em 2 a 2 com o Freiburg, mas não evitou o título antecipado do Bayern. Qualquer tropeço do Leverkusen dava a taça para os Bávaros.

Agora campeão, Kane amargou sete vices antes de levantar a primeira taça. A maioria deles foi com o Tottenham, porém o inglês já viu sua maldição ser "esticada" na seleção inglesa e até mesmo no Bayern.

Ontem, inclusive, o centroavante viu a festa do título ser adiada da beira do campo. Ele deixou as tribunas já nos minutos finais para comemorar com os companheiros, e acabou vendo de camarote o empate do Leipzig.

Os vices de Harry Kane:

Tottenham: Copa da Liga Inglesa 2014/15; Campeonato Inglês 2016/17; Champions League 2018/19; Copa da Liga Inglesa 2020/21.

O Bayern já era o "campeão virtual" do Alemão e chegou à 34ª taça nacional. Para ter alguma chance, o segundo colocado Bayer Leverkusen precisaria de três vitórias seguidas e tirar 30 gols de saldo. Além disso, o time de Munique teria que perder todos os jogos restantes.

A festa do título será no próximo sábado (10), na Allianz Arena. Na ocasião, o Bayern receberá o Monchengladbach pela 33ª rodada.