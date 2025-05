Guarani supera o Botafogo-PB e conquista sua primeira vitória na Série C

O Guarani conquistou neste domingo sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe bateu o Botafogo-PB por 2 a 1, pela quarta rodada, no Brinco de Ouro.

Com os primeiros três pontos na competição nacional, o time de Campinas ocupa a 15ª colocação, enquanto a equipe paraibana mantém a nona posição, com cinco pontos.

O próximo compromisso do Guarani será contra o São Bernardo, também no Brinco de Ouro, às 17h (de Brasília) de sábado, pela quinta rodada da Série C. Já o Botafogo-PB recebe o Floresta, às 16h30 do próximo domingo.

Os gols do jogo

Aos 44 minutos da primeira etapa, Emerson arrancou pela esquerda e tabelou com Pablo para entrar na área e, de bico, finalizar. A bola desviou na trave e morreu no fundo das redes.

Aos 20 minutos da etapa complementar, Rafael Bilu enfiou dentro da área para Denílson, que bateu cruzado para ampliar a vantagem do Guarani.

Aos 31 da etapa complementar, em escanteio para o Botafogo-PB, a bola foi cruzada na área e sobrou para o experiente Henrique Dourado diminuir a diferença.

Confira outros resultados da Série C neste domingo:

Floresta EC 1×0 Retro



Ypiranga FC 1×0 CSA



Nautico 0x0 Brusque