Grêmio vence, sai da seca sob comando de Mano e afunda Santos na tabela

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste domingo, em partida disputada na Arena, em Porto Alegre, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Cristian Oliveira aos 31 minutos do segundo tempo.



Com a primeira vitória sob comando de Mano Menezes, o Grêmio permanece momentaneamente na 12º posição do Campeonato Brasileiro. O Imortal volta a jogar na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Club Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.

Com a derrota, o Santos ocupa provisoriamente a 19ª posição no Campeonato Brasileiro e fica na zona do rebaixamento. O Peixe retorna aos gramados no próximo dia 12, quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, em mais uma partida válida pelo Brasileirão.

Cléber Xavier escalou um Santos com uma formação modificada, apostando em um trio de ataque com Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington. Luisão, Luan Peres e Tomás Rincón também começaram jogando.

Soteldo em ação durante Grêmio x Santos, duelo do Brasileirão. Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO





Como foi o jogo

A partida começou truncada, com muitas faltas que diminuíram o ritmo do jogo. Só no primeiro tempo, foram três cartões amarelos -- dois para o Santos e um para o Grêmio. O Peixe se encontrou em campo após a metade da etapa inicial e passou a ser mais incisivo, com maior posse de bola, marcação adiantada e finalizações mais frequentes.



Do lado gremista, o técnico Mano Menezes demonstrou incômodo com a passividade da equipe e tentou reorganizar o time à beira do campo. Braithwaite recebeu poucas bolas em condições de finalizar, enquanto Soteldo buscou o jogo a todo momento, mas esbarrou em uma defesa bem postada.

O Santos começou a segunda etapa de forma sonolenta, enquanto o Grêmio voltou mais ligado, impulsionado pela força da torcida na Arena. O segundo tempo foi pouco empolgante, com falta de criatividade no ataque de ambas as equipes. Após pressão gremista, a bola sobrou para Cristian Oliveira marcar o dele.

Braithwaite em ação durante Grêmio x Santos, partida do Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Gols e destaques

Começo quente. O jogo começou truncado, com o Santos abusando das faltas duras sobre os jogadores do Grêmio. Luan Peres e Luisão receberam cartão amarelo ainda nos primeiros 10 minutos da partida.

O Imortal em busca do gol. Aos 18 minutos, Cristaldo apareceu bem e encontrou Cristian Oliveira livre na defesa do Santos. O goleiro Brazão saiu bem e fez boa defesa para salvar o Peixe.

O Santos responde em seguida. Após jogada em velocidade de Soteldo pela ponta, a bola sobrou para David Washington, que levantou a cabeça e arriscou o chute. A bola saiu forte e foi por cima do gol.

Desvio que assusta! Mais uma vez pela ponta, Soteldo acionou João Schmidt, que invadia a área. O volante apareceu bem, finalizou com força, mas a bola desviou na defesa gremista e saiu raspando a trave.

Ele quer jogo! Soteldo não se intimidou com as vaias na Arena do Grêmio. Dominou a bola, cortou para fora e finalizou com força. A bola desviou no zagueiro Wagner e saiu pela linha de fundo aos 42 minutos da primeira etapa.

Falta perigosa! Aos 20 minutos do segundo tempo, Braithwaite fez o pivô sobre a zaga santista e acabou sofrendo a falta. Na cobrança, Marlon assumiu a responsabilidade, mas parou na barreira.

Bola parada. Escobar sofreu falta próxima à área e Soteldo foi para a cobrança. No entanto, o meia não conseguiu pegar bem na bola e mandou o chute por cima do gol, com o goleiro Volpi apenas observando a jogada.

1 a 0. Aos 31 minutos da segunda etapa, o Imortal abriu o placar com Cristian Oliveira. Após insistência dentro da área e uma bola rebatida, o camisa 99 aproveitou o rebote, recebeu a bola sobrada e finalizou com a perna direita, mandando para as redes.

Fim de jogo. O Santos até tentou buscar o gol de empate, mas esbarrou na sólida defesa do Imortal.

Ficha técnica - Grêmio 1 x 0 Santos

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Data e Hora: 4 de maio de 2025, às 16h (Horário de Brasília).

Competição: Campeonato Brasileiro.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Luisão (SAN), Luan Peres (SAN), Igor Serrote (GRE), Braithwaite (GRE); Kannemann (GRE).

Gols: Cristian Oliveira - 31'/2ºT



Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Dodi, Cristaldo (Monsalve), Edenilson (Alysson); Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Santos: Gabriel Brazão, Luisão, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar (Kevyson); João Schmidt, Rincón, Thaciano; Rollheiser (Gabriel Bontempo), Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.