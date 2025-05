Gol sobre o Fla pode mudar rumo de Gabigol no Cruzeiro? Colunistas debatem

Gabigol foi decisivo e marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, após sair do banco de reservas. No Fim de Papo, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, Milly Lacombe analisaram o momento do atacante.

No Cruzeiro, onde chegou no início de 2025, Gabigol mantém uma boa média de gols: são oito, além de uma assistência, em 16 partidas.

Milly: Mudança é processo, não evento

Pode ser uma virada de chave para o Gabigol, para querer de novo uma titularidade, ser aquele cara. Mas acho que é um processo e não um evento. Não é que na partida seguinte o Gabriel vai lá e vai fazer um monte de coisa que não faz há dois anos. E o Kaio Jorge está jogando muita bola, então o Gabriel tem que se puxar.

Milly Lacombe

PVC: Hoje, faz sentido Gabigol no banco

Faz sentido o que o Leonardo Jardim está fazendo com o Gabigol e faz sentido ele ser reserva hoje. Se o Cruzeiro crescer como equipe, como formatação tática, você pode ter um meio-campo tão sólido, que você coloque Kaio Jorge e Gabigol juntos e abra mão do Matheus Pereira, que não é nenhuma Brastemp.

PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra