Gabigol marca, Flamengo perde do Cruzeiro e cai para a vice-liderança

O Flamengo perdeu do Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 14 pontos e perderam a liderança do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros foram a 13 e assumiram o quarto lugar da tabela.

O Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo, com Kaio Jorge. O Flamengo empatou antes do intervalo, com Arrascaeta. Já nos acréscimos da etapa final, Gabigol decretou a vitória mineira, de pênalti.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bahia, no sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Cruzeiro encara o Sport, na Ilha do Retiro.

O jogo - A partida começou equilibrada, com as duas equipes voltadas para o ataque, mas sem criar boas chances. Só que o Cruzeiro, na primeira chegada com qualidade, abriu o placar aos 14 minutos. Kaio Jorge foi lançado e finalizou sem chance para Rossi.

O revés obrigou o Flamengo a avançar com mais intensidade. Os rubro-negros quase empataram aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio, Léo Ortiz cabeceou para grande defesa de Cássio. Depois, o goleiro se adiantou para impedir a finalização de Pedro na área. O Cruzeiro só voltou a assustar aos 31 minutos. Em contra-ataque, Kaio Jorge foi lançado e chutou no travessão.

Na parte final, o duelo seguiu com o mesmo panorama. Só que aos 43 minutos, o Flamengo chegou ao empate no Mineirão. Após boa troca de passes, Arrascaeta acertou belo chute, no ângulo. Assim, o confronto foi igual para o intervalo.

O segundo tempo iniciou com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço ao adversário. Tanto que a primeira chance aconteceu somente aos dez minutos, em chute de Matheus Pereira que parou em Rossi. O Flamengo respondeu em seguida, em finalização de Pedro em cima de Cássio.

A partir daí, o jogo ficou movimentado. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas sofria com os avanços rápidos do Cruzeiro. Os donos da casa quase ampliaram aos 23 minutos, em chute de Kaiki Bruno. Depois, Matheus Pereira arriscou da entrada da área, Rossi deu rebote e Kaio Jorge chutou para mais uma defesa do goleiro carioca.

O Cruzeiro se animou e passou a criar boas chances de marcar. Primeiro, Kaio Jorge aproveitou cruzamento e chutou pela linha de fundo. Depois, Wanderson mandou de peito e bateu para o gol, mas viu Rossi salvar os rubro-negros.

O Flamengo só voltou a assustar aos 41 minutos. Bruno Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Cássio. Já o Cruzeiro não se intimidou e chegou a vitória nos acréscimos. Eduardo foi derrubado na área e marcou pênalti. Gabriel cobrou com categoria para dar números finais no Mineirão.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: Domingo, 4 de maio de 2025



Horário: 18h30 horas (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maria Mastella Moreira (RS)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Lucas Romero, Lucas Silva, Villalba e Christian (Cruzeiro); De la Cruz e Léo Pereira (Flamengo)

GOLS:

CRUZEIRO: Kaio Jorge, aos 14? do primeiro tempo; Gabriel, aos 50? do segundo tempo

FLAMENGO: Arrascaeta, aos 43? do primeiro tempo

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Gabriel) e Kaio Jorge (Bolasie).



Técnico: Leonardo Jardim

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Juninho); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Michael).



Técnico: Filipe Luis