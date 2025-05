Gabigol, do Cruzeiro, celebra gol da vitória contra seu ex-time: "Gostinho diferente"

O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O gol da vitória foi marcado por Gabigol, ex-jogador do Rubro-Negro. Ele comentou o sentimento de marcar contra sua antiga equipe.

"É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi, e é ainda. Todo mundo sabe do meu amor e carinho pelo Flamengo. O quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Meus amigos estão lá, todo mundo está lá", disse Gabigol à Record.

"É claro que tem um gostinho diferente, mas futebol é assim. É inevitável, tenho muita estrela, não é possível", completou.

O GOL DA VITÓRIA CELESTE!!!! GABIGOL MARCOU E DECRETOU OS TRÊS PONTOS!!! ? É O CABULOSO!!!! ?? pic.twitter.com/n81sqVkYYg ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 4, 2025

O atacante defendeu as cores do Flamengo de 2019 até 2024. Ao longo do período, Gabriel Barbosa disputou 308 jogos, marcou 161 gols e conquistou 13 títulos. Na atual temporada pelo Cruzeiro, o jogador soma oito tentos em 16 partidas.

A Raposa chegou aos 13 pontos, na terceira posição da tabela. O time volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Mushuc Runa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Equador.