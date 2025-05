Flick confirma Szczesny no gol do Barça para a Liga dos Campeões e 'El Clasico'

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou que Wojciech Szczesny manterá as luvas de goleiro tanto para o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões quanto para o "El Clasico" contra o Real Madrid, apesar do desempenho sólido de Marc-Andre ter Stegen na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o rebaixado Real Valladolid.

A vitória ampliou a liderança do Barcelona na LaLiga depois que gols de Raphinha e Fermin Lopez no segundo tempo reverteram a vantagem dos anfitriões, com Ter Stegen em ótima forma após sete meses de ausência.

"Veremos sobre Marc, ele jogou bem hoje, mas Szczesny jogará na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid", disse Flick aos repórteres.

O estrategista alemão fez nove mudanças em sua escalação inicial para o jogo contra o Valladolid, com o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões e o confronto do próximo fim de semana com o Madrid sendo considerados grandes causadores do cansaço dos jogadores.

Não estou decepcionado. Quando você faz tantas mudanças, não é fácil para os jogadores, eles são jovens. Eu acredito neles. Tenho confiança. Quando há muita rotação, o nível é diferente.

"Consegui descansar alguns jogadores e dar alguns minutos a outros. Não foi fácil. Houve alguns erros, transições rápidas, mas (Ronald) Araujo e (Andreas) Christensen fizeram uma boa partida, e Ter Stegen também", acrescentou o técnico.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)