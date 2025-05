Flamengo defende a liderança no Mineirão diante do Cruzeiro e reencontra Gabigol

Em grande fase e na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, o Flamengo quer dar sequência ao bom momento neste domingo. O time carioca terá pela frente o Cruzeiro, quarto colocado, com 10 pontos, no Mineirão, a partir das 18h30.

O rubro-negro chega em Belo Horizonte (MG) em alta depois de golear o Corinthians por 4 a 0, no Rio, e superar, com um time quase totalmente reserva, o Botafogo-PB por 1 a 0, em São Luís (MA), em duelos válidos, respectivamente, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil.

A partida marca o reencontro de Gabigol com o rubro-negro. Atualmente no time mineiro, o atacante chegou à Gávea em 2019 e permaneceu até o fim do ano passado, conquistando muitos títulos, entre eles duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024), se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Após o fim de seu contrato, ficou livre no mercado e assinou com o Cruzeiro.

O artilheiro ainda busca espaço em seu novo clube, mas parece que se encaixou no ataque ao lado de Kaio Jorge. O atacante Gabriel Barbosa comentou com naturalidade a sensação de enfrentar o ex-clube. "Vai ser um reencontro muito maneiro, porque todos sabem o carinho e o amor que tenho pelo Flamengo. Nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, mas que vença o Cruzeiro", disse.

Os meias De la Cruz e Arrascaeta, além do atacante Pedro, que nem viajaram para o Maranhão, estarão à disposição do técnico Filipe Luís e devem ser titulares. O goleiro Rossi, o lateral-direito Wesley, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, e os volantes Erick Pulgar e Gerson, que foram reservas no último jogo, também devem começar jogando.

O lateral-esquerdo Alex Sandro está recuperado de um edema muscular na coxa esquerda e também vai para o jogo. No entanto, não se sabe se ele será titular ou começará no banco de reservas. Responsável por exercer a função nos últimos quatro jogos, Ayrton Lucas pode ser mantido.

O Cruzeiro espera ter mais um resultado positivo diante de sua torcida, que deve lotar o estádio. O time melhorou e venceu suas duas últimas partidas: 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, e 2 a 0 contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil.

O atacante Dudu, que estava afastado pela diretoria, teve sua rescisão contratual oficializada. As recentes polêmicas envolvendo o jogador e o atrito com o técnico Leonardo Jardim foram determinantes para a sal saída. Seu futuro poderá ser o arquirrival Atlético-MG.

Destaque contra o Vila Nova, Gabigol pode ganhar nova oportunidade no ataque cruzeirense e atuar ao lado de Kaio Jorge. O camisa 9 disputa a condição de titular com Wanderson.

A comissão técnica volta a contar com o zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão na última rodada. Em contrapartida, o zagueiro João Marcelo, com uma lesão multiligamentar no joelho direito, e o volante Matheus Henrique, que se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito, são baixas.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X FLAMENGO

CRUZEIRO - Cássio; Fagner (William), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Gabriel Barbosa e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).