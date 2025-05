Filipe Luís perde a terceira como técnico do Flamengo: 'Dói muito'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís chegou à sua terceira derrota como técnico do Flamengo, sendo a primeira como visitante. Desta vez, com requintes de crueldade e gol de seu ex-companheiro Gabigol, no 2 a 1 do Cruzeiro de hoje.

O que ele falou?

'Dói muito': "Eu tenho que dar mérito para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar, tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar. Mas, infelizmente, não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, é uma derrota que dói muito".

'Derrotas acontecem': "Tecnicamente, não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página e saber que as derrotas acontecem. Futebol é um desafio, principalmente o Campeonato Brasileiro. É um desafio muito grande, são 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nos jogos da Libertadores".

Jogo contra o Central Córdoba: "Primeiro quero analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim para poder corrigir e, a partir daí, amanhã, começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um jogo de um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas, a partir de amanhã, eu vou começar a planejar esse jogo".