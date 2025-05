Entregada ou estratégia? Debate sobre 1º gol de Vitor Roque esquenta

Após 13 jogos pelo Palmeiras, Vitor Roque desencantou diante do Vasco e marcou gol da vitória por 1 a 0. No Fim de Papo, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e Renato Maurício discordaram sobre o lance do primeiro gol marcado pelo camisa 9.

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 16 pontos, deixando para trás o Flamengo, que foi derrotado pelo Cruzeiro na rodada. O Red Bull Bragantino ainda pode tirar a liderança da equipe alviverde caso vença o Mirassol por dois ou mais gols de saldo.

RMP: Lance foi 'patetice'

O Hugo Moura não sabe o que fazer com a bola. Ele fica pressionado porque ele demora. É um erro não forçado. [...] PVC, você não entende nada de tênis. É 'erro não forçado'. 'Erro forçado' não entra na estatística. Olha o tempo que esse cara fica esperando. Ele fica uns 15 segundos. [...] O lance do Hugo Moura é de uma 'patetice' gigantesca

Renato Maurício Prado

PVC: Erro do Vasco é causado por pressão

O Hugo Moura está pressionado. O Palmeiras marcou 15% dos gols deste ano desse jeito, marcando a saída de bola. Ele força o erro. No vôlei tem erro forçado, no tênis tem erro forçado, e no futebol não tem? [...] A pressão é característica desse jogo do Palmeiras. O Palmeiras forçou esse erro do Vasco.

PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.