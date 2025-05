Deiveson Figueiredo se pronuncia após lesão no UFC: "Sou um guerreiro"

Horas depois de ser superado por Cory Sandhagen na luta principal do UFC Des Moines, no último sábado (3), Deiveson Figueiredo recorreu às redes sociais para comentar o resultado e tranquilizar seus seguidores. O brasileiro sofreu um nocaute técnico no segundo round após machucar o joelho durante uma transição no solo, o que o forçou a abandonar o duelo.

Em uma publicação no Instagram, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) demonstrou gratidão e resiliência. "Nem sempre o resultado é o que a gente deseja, mas a luta continua. Agradeço de coração a Deus, minha família, minha equipe e a todos vocês que torcem, apoiam e acreditam em mim. Vamos voltar mais fortes. Eu sou um guerreiro e esse é só mais um capítulo da minha história!", escreveu.

O revés marca a segunda derrota consecutiva do paraense desde que estreou na categoria dos pesos-galos (61 kg). Anteriormente, havia sido derrotado por decisão unânime contra Petr Yan. Aos 37 anos, o 'Deus da Guerra' agora enfrenta o desafio de se recuperar da lesão no joelho, cuja gravidade ainda será confirmada por exames médicos.

Maldição brasileira

A "maldição" dos brasileiros em lutas principais do UFC em 2025 ganhou mais um capítulo neste sábado (3), em Des Moines. Deiveson Figueiredo se tornou o sétimo representante do país a liderar um card no ano - e, assim como os seis anteriores, saiu derrotado pelo americano Cory Sandhagen.

Logo no primeiro card do ano, no dia 11 de janeiro, a mineira Amanda Ribas acabou sucumbindo contra Mackenzie Dern que, apesar de possuir dupla nacionalidade e também representar o Brasil, nasceu em Phoenix, no Arizona (EUA). Uma semana depois, no dia 18, Renato 'Moicano' foi finalizado pelo russo Islam Makhachev, na disputa do cinturão dos pesos-leves (70 kg).

Já em fevereiro, mais precisamente no dia 15, Gregory 'Robocop' acabou nocauteado no duelo de gerações contra o americano Jared Cannonier. Três semanas depois, no início de março, Alex 'Poatan' - brasileiro mais popular do atual plantel do UFC -, perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) após ser superado por pontos pelo wrestler do Daguestão Magomed Ankalaev.

Mais recentemente, em abril, no dia 12, Diego Lopes foi superado pelo australiano Alexander Volkanovski, em disputa que também colocou o título dos pesos-penas (66 kg) em jogo. No último sábado, em Kansas City, Carlos Prates viu sua invencibilidade no UFC chegar ao fim após perder nos pontos para o irlandês Ian Machado Garry.

