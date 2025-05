De virada, Athletico-PR é goleado pelo Botafogo-SP dentro de casa pela Série B

O Athletico-PR recebeu o Botafogo-SP, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, o time visitante venceu, de virada, por 4 a 1, com gols de Leandro Maciel, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus (dois). Enquanto Tevis marcou para o Furacão.

Com o resultado, o Athletico-PR conheceu sua terceira derrota na competição e caiu para a 9ª posição, com seis pontos conquistados. Por outro lado, o Botafogo-SP conquistou sua primeira vitória na Série B e subiu para a 15ª posição, com cinco pontos somados.

O Athletico-PR volta a campo nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe a Chapecoense, na Ligga Arena. O Botafogo-SP encara o Athletic no dia 12 de maio, segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Santa Cruz. As duas partidas são válidas pela sétima rodada da Série B.

Logo aos nove minutos de jogo, Habraão impediu uma chance clara no ataque do Botafogo-SP com um toque de mão. Após checagem no VAR, o zagueiro recebeu cartão vermelho e deixou o Furacão com um homem a menos.

Mesmo em desvantagem, o Athletico-PR abriu o placar aos 16 minutos. Em rápida jogada de contra-ataque, Renan Peixoto recebeu na entrada da área, mas acabou sendo desarmado. A bola sobrou para Tevis, que bateu de primeira e balançou as redes.

Logo em seguida, Luiz Fernando derrubou Gabriel Risso dentro da área e o árbitro anotou pênalti para o Botafogo-SP. Leandro Maciel foi o responsável pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 23 minutos.

Um pouco antes do intervalo, aos 47, Alejo Dramisino avançou pela ponta esquerda e acertou um belo chute, obrigando o goleiro Mycael a fazer uma boa defesa. Jonathan Cafu aproveitou o rebote e virou o jogo para o Botafogo-SP.

Já no segundo tempo, após troca de passes pelo meio-campo, Leandro Maciel acionou Alexandre Jesus, que invadiu a área, bateu cruzado e anotou o terceiro gol do time visitante, aos 14 minutos.

Aos 22, Gabriel Bispo arrancou pela ponta direita e cruzou para Alexandre Jesus. O atacante desviou de cabeça, marcou seu segundo gol no jogo e o quarto do Botafogo-SP. O Athletico-PR ainda teve mais um jogador expulso. Isaac acertou Wallison no rosto e recebeu cartão vermelho, aos 30 minutos.