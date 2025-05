Dana White estreia como promotor de boxe com superluta de Canelo em Vegas

O presidente do UFC, Dana White, oficializou sua entrada no mundo do boxe profissional como promotor com o lançamento do TKO Boxing. A nova liga que fará sua estreia em grande estilo com uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos: Canelo Alvarez vs Terence Crawford, marcada para o dia 12 de setembro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

O anúncio foi feito por Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA) e parceiro de White na iniciativa, logo após a vitória do pugilista mexicano sobre William Scull, no último sábado (3), em Riad. Embora o duelo de unificação dos super-médios (76 kg) não tenha empolgado o público, acabou servindo de palco para a confirmação do próximo passo na trajetória do campeão.

"Vamos entregar a luta do século com a Temporada de Riad em 12 de setembro no Estádio Allegiant, em Las Vegas. A lenda Canelo defende seu título da Ring Magazine contra o grande Terence Crawford. A plataforma de TV será anunciada em breve com uma grande surpresa. Meu irmão Dana White promoverá este primeiro evento de boxe TKO comigo. Vai ser uma loucura", publicou Alalshikh.

O dirigente do UFC já havia manifestado seu desejo de reformular o cenário do boxe, com a proposta de "quebrar o modelo atual e reconstruí-lo do zero". A criação do TKO Boxing surge dentro desse plano, em parceria com o TKO Group Holdings, conglomerado que também administra o UFC e a WWE.

A luta que marca a estreia da franquia reunirá dois campeões indiscutíveis em um confronto inédito. Alvarez, que detém os cinturões da WBA, WBC, WBO, IBF e da Ring Magazine nos super-médios, enfrentará Crawford, invicto com 41 vitórias e amplamente reconhecido como um dos melhores atletas peso-por-peso da atualidade.

Nova vitória

Antes do anúncio do novo evento, o boxeador mexicano subiu ao ringue em Riad para defender seus títulos diante do então campeão da IBF, William Scull, em mais uma luta de unificação. Apesar de tecnicamente superior ao adversário, o combate foi considerado morno por parte da crítica. Ainda assim, o multicampeão dominou as ações e venceu por decisão unânime, com as papeletas marcando 115-113, 116-112 e 119-109, reforçando sua posição como número um da categoria.

