Em jogo da 'Lei do Ex', Gabigol decide para Cruzeiro em reencontro com Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Predestinado. Xingado pela torcida do Flamengo antes do jogo, Gabigol entrou somente aos 42 minutos do segundo tempo. Foi o suficiente para ter um pênalti a seu favor que ele bateu, perdeu, mas fez no rebote e deu a vitória para o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo com dupla 'Lei do Ex', já que Arrascaeta fez o dele também. O outro gol cruzeirense foi feito por Kaio Jorge.

Não comemorou — Gabigol bateu no canto direito de Rossi. O goleiro pegou, mas deu rebote, que o atacante não perdoou e empurrou para dentro. Na comemoração, parecia que faria o tradicional "muque", mas parou no meio, num gesto de "licença".

Goleiros brilham — Os goleiros Cássio e Rossi brilharam com grandes defesas para Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.

Sentiu — Everton Cebolinha sentiu dores no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído aos nove minutos do segundo tempo por Bruno Henrique. Ele será reavaliado amanhã pelo Flamengo.

Próximos jogos - O Cruzeiro vai ao Equador enfrentar o Mushuc Runa, na quarta, pela Copa Sul-Americana. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores.

Gabigol é xingado, mas recebe carinho de elenco do Fla

Gabigol durante aquecimento pelo Cruzeiro em seu reencontro com o Flamengo Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A torcida do Flamengo presente no Mineirão não aliviou para Gabigol no reencontro. Ainda no aquecimento, os rubro-negros — que compareceram em bom número — cantaram: "Gabigol, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você".

Quando os times entraram em campo, porém, o atacante recebeu o carinho de seus ex-companheiros. O técnico Filipe Luís, por exemplo, lhe deu um abraço apertado.

Ao cumprimentar Bruno Henrique, refizeram a "fusão", gesto característico que faziam nas comemorações após os gols pelo Fla.

Já quando Kaio Jorge fez o gol para o Cruzeiro, Gabigol vibrou bastante do banco de reservas. Logo em seguida, passou instruções para o técnico Leonardo Jardim.

Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Pereira. Logo no primeiro lance, tentou um chute a gol, que bateu na zaga. O atacante parecia que não teria outra oportunidade para fazer algo, até que Eduardo sofreu pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. Gabigol foi para a cobrança, teve o pênalti defendido, mas fez no rebote.

O jogador não comemorou o gol, mas após a partida extravasou bastante. O atacante interagiu com a torcida do Cruzeiro, cantou e dançou. Tudo isso com a camisa do Flamengo que ele trocou com Erick Pulgar e que estava amarrada nas costas.

O jogo

O primeiro tempo teve um Cruzeiro mais vertical enquanto o Flamengo tentava jogar muito por dentro e trocando passes. Neste contexto, a estratégia do time da casa surtia mais efeito, principalmente explorando o entrelinhas do sistema defensivo rubro-negro, que estava muito espaçado. Numa dessas, Kaio Jorge fez o dele em jogada individual e poderia ter feito outro parecido caso a bola não explodisse no travessão. Porém, quando o jogo parecia que terminaria em 1 a 0 para o intervalo, veio a genialidade de Arrascaeta, que com um "tapa", empatou a partida. O uruguaio não comemorou.

Na etapa final, Leonardo Jardim apostou na manutenção da equipe. Já Filipe Luís perdeu Everton Cebolinha logo no início e também sacou Pedro, mudando o ataque inicial para uma dupla com Michael e Bruno Henrique. O Flamengo acabou perdendo ímpeto e o Cruzeiro passou a gostar do jogo, chegando com perigo e sendo parado pelo goleiro Rossi, em noite inspirada. Até que o predestinado Gabigol entrou em ação e fez o gol da vitória.

Gols e lances

Belo gol de Kaio Jorge! - O Cruzeiro abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo quando De la Cruz tocou errado, perdeu a bola e Kaio Jorge foi acionado. Ele chamou Léo Pereira pra dançar, enganou o zagueiro do Flamengo e fuzilou o gol de Rossi.

Salva Cássio! - Logo na sequência do gol, o Flamengo teve um escanteio a seu favor onde Léo Pereira cabeceou e Cássio fez uma grande defesa, em cima da linha.

No travessão! - Inspirado, Kaio Jorge quase fez um outro gol parecido, quando chutou novamente da intermediária, desta vez mais alto, e a bola explodiu no travessão de Rossi.

Gol com "nojo!" de Arrasca! — O Flamengo chegou ao empate aos 43 minutos do primeiro tempo com um tapa com "nojo" de Arrascaeta, após receber na intermediária de Gerson e bater colocado, no ângulo de Cássio. Golaço!

Gabigol dá a vitória ao Cruzeiro — Gabigol fez o dá vitória aos 50 minutos após bater pênalti, ter a cobrança defendida e fazer no rebote.

CRUZEIRO 2 x 1 FLAMENGO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Competição: Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Data e hora: 4 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Lucas Romero, Christian, Lucas Silva, Villalba (CRU); De la Cruz, Alex Sandro (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Kaio Jorge, aos 14 minutos do primeiro tempo (CRU); Arrascaeta, aos 43 minutos do primeiro tempo (FLA); Gabigol, aos 50 minutos do segundo tempo (FLA)

Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Gabigol); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim

Flamengo: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Juninho); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Michael). Técnico: Filipe Luís