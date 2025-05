Cruzeiro vence Campinas de virada e conquista 9º título da Superliga masculina de vôlei

O Cruzeiro é eneacampeão da Superliga masculina de vôlei. Neste domingo, a equipe venceu de virada, por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 25/23 e 25/21), a final contra o Campinas, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O time mineiro, que eliminou o Praia Clube por 2 a 0 na semifinal, na série em melhor de três jogos, conquistou sua nona taça da competição e o quinto título nesta temporada. O Campinas, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de conquistar o título inédito. Na edição anterior, a equipe também ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo Sesi Bauru.

Campinas e Cruzeiro já haviam feito se enfrentado na final da Superliga 2015/16. Naquela ocasião, a equipe mineira também levou a melhor ao vencer por 3 sets a 1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sada Cruzeiro Vôlei (@sadacruzeiro)

O jogo começou favorável ao Campinas. O time paulista abriu incríveis 11 pontos ao fazer 16 a 5. O Cruzeiro até se recuperou e chegou a diminuir a desvantagem para quatro, mas o Campinas embalou novamente e fechou por 25/18.

A superioridade mudou de lado no início do segundo set. Precisando do resultado para empatar a decisão, o Cruzeiro abriu seis pontos (8 a 2). O jogo até voltou a ficar equilibrado e a vantagem caiu para apenas um ponto (24 a 23), mas a equipe mineira fechou por 25/23.

Com a igualdade no placar, o equilíbrio voltou a aparecer no terceiro set. A maior vantagem aberta pelo Cruzeiro foi de três pontos, e o marcador ficou igualado 11 vezes no decorrer do duelo, até que o time mineiro fechou por 25/23.

No quarto e derradeiro set, o Cruzeiro não deixou o Campinas ficar em vantagem em nenhum momento. Assim, fechou por 25/21 e confirmou o nono título da competição nacional.