Corinthians se reapresenta após goleada e inicia preparação para pegar o América de Cali

Na tarde deste domingo, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para enfrentar o América de Cali, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 4 a 2 sobre o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do Centro de Treinamentos.

Já o restante do elenco corinthiano foi aos gramados, onde realizou, sob o comando de Dorival Júnior e sua comissão, trabalho de posse de bola posicional e atividade tática em campo reduzido.

O resultado sobre o Colorado fez com que o time do Parque São Jorge voltasse a vencer no Brasileirão e o colocou no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados. O Inter, por sua vez, caiu para a oitava posição, com nove.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília).

Na última rodada pela competição, o Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, também em casa.

Com o resultado, conseguiu sua primeira vitória no torneio continental. O Alvinegro chegou aos quatro pontos, na terceira posição do Grupo C, e ficou a apenas três pontos do líder Huracán.