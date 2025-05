Corinthians goleia o Bahia e emenda segunda vitória seguida no Brasileirão feminino

O Corinthians goleou o Bahia por 5 a 0 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). Jhonson (duas vezes), Gabi Zanotti (duas vezes) e Ariel Godoi foram as autoras dos gols do triunfo. Ellen descontou para as visitantes.

Com o resultado, o Timão emendou sua segunda vitória seguida na competição. A equipe subiu para a terceira posição, com 18 pontos. Do outro lado, o Tricolor de Aço caiu para o oitavo lugar, com oito unidades somadas.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, contra a Ferroviária. A bola rola às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa. Bahia, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, às 15h do sábado.

O jogo

A equipe da casa inaugurou o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Jhonson subiu e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 19, Jaqueline deu passe em profundidade para Jhonson, que tocou na saída da goleira Yanne e correu para o abraço.

Aos 36, Gabi Zanotti aproveitou cruzamento de Duda Sampaio e testou para o gol.

O Timão transformou a vitória em goleada aos sete minutos da etapa complementar. Duda Sampaio recebeu pela direita e cruzou para Ariel Godoi, que pegou de primeira e mandou para as redes.

O quinto gol saiu aos 30 minutos. Gabi Zanotti chutou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Yanne.

A equipe baiana ainda descontou com Ellen. Aos 40, a atacante recebeu cruzamento de Wendy e completou para a meta.