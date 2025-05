Com Renato Paiva, Botafogo segue sem vencer ou marcar fora de casa

A derrota para o Bahia no último sábado por 1 a 0 ampliou uma marca negativa do Botafogo. O confronto na Arena Fonte Nova foi mais um duelo no qual o Glorioso ficou sem triunfar ou marcar fora de casa, situação habitual com a equipe sob o comando de Renato Paiva.

Fim de jogo: Bahia 1 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/D2kmF5BeuX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 4, 2025

Até o momento, o Fogão disputou seis partidas longe de sua casa com o português como treinador, e foi derrotado em cinco oportunidades. O melhor resultado que o time obteve foi diante do Palmeiras, pela estreia no Brasileirão, quando empatou por 0 a 0 no Allianz Parque.

Com um aproveitamento de somente 16.7%, todas as derrotas do clube no período tiveram um placar de 1 a 0 para o mandante. As equipes que triunfaram sobre o Alvinegro foram: Universidad de Chile, RB Bragantino, Atlético-MG, Estudiantes e Bahia.

Desde a chegada de Renato Paiva, o Glorioso acumula quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas em 11 partidas.

Nesta terça-feira, o Botafogo terá a chance de quebrar este "tabu". Os cariocas irão visitar o Carabobo no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela quarta rodada da Libertadores, às 19h (de Brasília).