Com dois de Mbappé, Real Madrid vence Celta de Vigo e segue caça ao líder Barcelona no Espanhol

Na manhã deste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Celta de Vigo no Estádio Santiago Bernabéu e venceu por 3 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Arda Güler e Kylian Mbappé (2), enquanto Javi Rodríguez e Williot Swedberg diminuíram.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti alcançou 75 pontos e manteve a diferença de quatro para o líder Barcelona, que venceu o Real Valladolid na rodada. Do outro lado, o Celta de Vigo seguiu com os mesmos 46 somados, em sétimo.

O Real Madrid retorna aos gramados no próximo domingo, em confronto direto com o Barcelona. O jogo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, está marcado para às 11h15 (de Brasília). No mesmo dia, horário e rodada, o Celta de Vigo encara o Sevilla, no Estádio de Balaídos.

O placar foi aberto aos 33 minutos, com Arda Güler. o atleta do Real Madrid dominou dentro da área e mandou um lindo chute no ângulo do goleiro Vicente Guaita.

Já aos 39, ainda do primeiro tempo, foi a vez de Mbappé balançar as redes. Bellingham acionou o francês, que partiu em velocidade para também acertar o ângulo de Guaita.

O atacante voltou a marcar, desta vez aos dois minutos da etapa final. Ele recebeu de Arda Güler, invadiu a área e batei rasteiro.

O Celta de Vigo começou sua reação aos 23, com Javi Rodríguez. O jogador aproveitou a bola mal afastada pela defesa do Real Madrid e completou para as redes.

Seis minutos depois, Williot Swedberg fez o segundo dos visitantes. Iago Aspas deu ótima enfiada de bola para o atleta, que saiu cara a cara com Thibaut Courtois para marcar.