Chapecoense e Criciúma fazem clássico e Novorizontino defende a invencibilidade na Série B

Quatro partidas dão sequência à sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. Chapecoense e Criciúma fazem o clássico catarinense, enquanto o Novorizontino tenta se manter invicto. Um dos favoritos ao acesso e ao título, o Athletico-PR também entra em campo atrás de reabilitação.

Chapecoense, com seis pontos, e Criciúma, com cinco, se enfrentam às 18h30 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os mandantes conseguiram duas vitórias seguidas, mas foram derrotados na última rodada ao sofrer 1 a 0 para o Vila Nova, fora de casa. Já os visitantes estão há três jogos sem perder, mas empataram as duas últimas.

No mesmo horário, Athletico-PR e Botafogo-SP jogam na Ligga Arena, em Curitiba. Os paranaenses buscam recuperação após perderem para o Novorizontino, por 2 a 1, fora de casa, e seguirem com nove pontos, fora do G-4. Os paulistas ainda querem a primeira vitória e vêm de duas derrotas seguidas, com apenas dois pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Um pouco antes, às 16h, o Novorizontino pega o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Depois de bater o Athletico, o time de Novo Horizonte (SP), que soma nove pontos, busca a segunda vitória seguida para colar no G-4. Há quatro jogos sem vencer, o adversário goiano tem seis pontos e busca a recuperação.

O último jogo será realizado às 20h30, entre Operário-PR e América-MG, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O América foi derrotado pelo Avaí, por 3 a 0, fora de casa, e busca rápida recuperação para voltar ao G-4. Os paranaenses estão há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas, e somam quatro pontos.

A rodada segue com o duelo entre Goiás e Avaí na segunda-feira. Na terça, CRB x Cuiabá e Athletic x Vila Nova encerram a lista.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Atlético-GO x Novorizontino

18h30

Athletico-PR x Botafogo-SP

Chapecoense x Criciúma

20h30

Operário-PR x América-MG

SEGUNDA-FEIRA

19h

Goiás x Avaí

TERÇA-FEIRA

19h30

CRB x Cuiabá

21h30

Athletic x Vila Nova