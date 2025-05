Chapecoense bate o Criciúma em clássico catarinense e se aproxima do G-4 da Série B

Em clássico equilibrado, a Chapecoense levou a melhor e venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite deste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC), abriu o placar com Maílton. Os visitantes empataram com João Carlos ainda no primeiro tempo, mas Mário Sérgio garantiu a vitória na etapa final.

Com o resultado, a Chapecoense se reabilita da derrota na última rodada para o Vila Nova, fora de casa, e emplaca o segundo triunfo como mandante. Assim, soma nove pontos, se aproximando da zona de acesso à primeira divisão, o G-4.

O Criciúma, que vinha de dois empates, contra CRB e Novorizontino, ambos por 1 a 1, agora está há três jogos sem vencer. Com cinco pontos, está próximo da zona de rebaixamento.

Quem demorou um pouco para entrar no estádio, perdeu o primeiro gol da partida. Com um minuto de jogo, a Chapecoense abriu o placar com Maílton. Giovanni Augusto invadiu a área pela esquerda, cruzou rasteiro e a bola sobrou do lado oposto para o lateral, que dominou rápido para finalizar forte.

A Chapecoense teve grande chance de ampliar com Marcinho, que cabeceou firme, mas o goleiro Kauã salvou. Quem conseguiu balançar a rede, aos 34, foi o Criciúma. O volante Juninho deu lindo passe em profundidade para João Carlos, que invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado para empatar.

Assim como no primeiro tempo, a Chapecoense exerceu pressão no início da etapa final e ficou novamente à frente do placar. Na disputa pela bola na intermediária, Giovanni Augusto conseguiu dar um toque certeiro, deixando Mário Sérgio na cara do gol. Com muita tranquilidade, o atacante finalizou rasteiro para marcar aos sete minutos.

O jogo ficou truncado depois disso e o Criciúma teve bastante dificuldade para furar a defesa. Entretanto, ainda teve uma boa chance para empatar novamente, mas Popó, livre de marcação, chutou para fora. Depois disso, a Chapecoense conseguiu segurar bem a vitória por 2 a 1.

A Chapecoense volta a campo pela sétima rodada na próxima quinta-feira, às 21h35, quando visita o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Criciúma joga no domingo seguinte (11), às 16h, diante do Volta Redonda no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 2 X 1 CRICIÚMA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira; Maílton (Jorge Jiménez), Rafael Carvalheira (Everton), Bruno Matias, Giovanni Augusto (Márcio Júnior) e Walter Clar; Marcinho (Ítalo) e Mário Sérgio (Getúlio). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Marcinho (Léo Alaba), Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Zé Gabriel (Matheus Trindade), Juninho e Guilherme Lobo (Marcelo Benevenuto); Popó (Neto Pessoa), João Carlos (Sassá) e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Maílton, a 1, e João Carlos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Mário Sérgio, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maílton e Mário Sérgio (Chapecoense); Marcelo Hermes e Matheus Trindade (Criciúma).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 153.980,00.

PÚBLICO - 6.039 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).