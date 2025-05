Castigo e crueldade: Colunistas avaliam derrota do Fla com gol de Gabigol

No reencontro com Gabigol, o Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 com um gol decisivo do agora camisa 9 da equipe mineira. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Renato Maurício Prado destacaram o roteiro emocionante da partida.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a invencibilidade no Brasileirão e também a liderança, já que o Palmeiras venceu na rodada e chegou a 16 pontos - a equipe rubro-negra soma 14.

RMP: Pior castigo

O problema é o seguinte: foi o pior castigo possível. O Flamengo perde a invencibilidade, perde a liderança, e perde com um gol do Gabriel. Nem no pior cenário alguém imaginaria isso. Mas, vou ser sincero: o Flamengo mereceu perder. O Flamengo fez uma péssima partida. Eu me pergunto até quando Léo Pereira será titular no Flamengo?

Renato Maurício Prado

Milly: Requintes de crueldade

O Cruzeiro deu ao jogo ares de final. O estádio lotou, mais de 50 mil pessoas. Havia sempre a rivalidade, com Arrascaeta do outro lado, Gabigol do outro lado, Fabrício Bruno. Essas trocas de camisa fazem o jogo ficar mais envolvente. [...] Colocar o Gabigol para bater o pênalti é requinte de crueldade. Ele não fez nada no jogo. Entrou aos 43 minutos, tocou duas vezes na bola e foi bater o pênalti.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.