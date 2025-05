Carrasco do Inter: veja números de Yuri Alberto pelo Corinthians contra seu ex-clube

Yuri Alberto brilhou mais uma vez diante de seu ex-clube e comandou a vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Internacional, no último sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou três vezes na Neo Química Arena e foi o grande destaque da partida, que marcou a estreia de Dorival Júnior na casa corintiana e na competição nacional.

Com os três gols, Yuri ampliou sua ótima média contra o Colorado desde que chegou ao Corinthians. Em cinco jogos disputados diante do Inter com a camisa alvinegra, ele marcou seis vezes. Isso representa um gol a cada 75 minutos em campo contra o time gaúcho.

De acordo com o Sofascore, o camisa 9 converteu cinco das seis grandes chances que teve nesses jogos, número que equivale a 83% de eficiência.

Yuri Alberto enfrentando o Internacional com a camisa do Corinthians: ? 5 jogos

? 6 gols (!)

? 75 mins p/ marcar gol (!)

? 5/6 grandes chances convertidas (83%!)

? 2.7 finalizações p/ marcar (!)

? 56% pontaria na finalização (9/16)

? 1 pênalti sofrido

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/ba1rkxhqtW ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 4, 2025

Para balançar as redes, o jogador de 24 anos precisa de apenas 2,7 finalizações ? prova de que vem sendo letal nos duelos contra sua ex-equipe.

Também segundo a plataforma de estatísticas, Yuri tem 56% de pontaria nas finalizações contra o Internacional: foram nove chutes certos em 16 tentativas ao longo desses confrontos. Com a confiança renovada, Yuri Alberto promete ser uma das principais armas ofensivas de Dorival Júnior.

A vitória recolocou o Corinthians no caminho dos três pontos após três rodadas sem vencer no Brasileirão e elevou a moral antes do confronto pela Sul-Americana, que ocorre nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o América de Cali.