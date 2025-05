Caio Bonfim leva prata no Circuito Mundial de marcha atlética na Polônia; Viviane Lyra é bronze

O Brasil teve dois representantes no pódio neste domingo na etapa de Varsóvia do Circuito Mundial de marcha atlética. Vice-campeão olímpico e líder do ranking mundial, Caio Bonfim ficou com a medalha de prata na distância de 20 km. Já no feminino, Viviane Lyra completou o pódio e levou o bronze.

Bonfim fez o tempo de 1h21min34s e só ficou atrás do japonês Toshiaki Yamanishi, recordista da prova, que arrebatou o ouro ao fazer 1h20min50. Kazuki Takahashi (1h22min55s), também do Japão, finalizou a disputa na terceira colocação.

Satisfeito com o desempenho, o brasileiro comentou sobre a sua performance e afirmou que o resultado foi importante diante da concorrência de seus adversários. O atleta disse ainda que precisou superar um problema de saúde para competir em alto nível.

"Estou muito feliz com a medalha de prata. Perdemos para o recordista mundial, numa prova difícil, com muito vento. Há uma semana tive influenza e foi muita luta para recuperar o corpo e chegar aqui pronto para competir. Estou muito orgulhoso com o resultado, por conseguir performar. E agora estou voltando para o Brasil para continuar o trabalho", declarou.

No feminino, a reta final apresentou uma disputa entre Paula Torres, do Equador, e Kimberly Garcia, do Peru. A prova foi decidida nos últimos 50 metros e por uma diferença de um segundo em favor da equatoriana, que fez a marca de 1h28min29s. Viviane Lyra, que chegou a liderar a prova, ficou em terceiro lugar com o tempo de 1h28min54s.

Viviane, que já tem índice para o Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, vem de vitória no Sul-Americano de Mar del Plata. Em março, ela venceu os 20 km da Copa Brasil de marcha, em São Paulo, e ficou na quinta colocação em Dudince, Eslováquia, nos 35 km.