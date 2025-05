Brasileiro fatura 2 títulos e bate recorde mundial no levantamento de peso

O brasileiro Matheus Pessanha protagonizou, na noite de hoje, uma façanha no mundial sub-20 de levantamento de peso (assista abaixo).

O que aconteceu

O jovem de 19 anos conquistou dois títulos na competição, que é disputada em Lima, no Peru.

Ele foi campeão no arremesso, com 220 kg, e na categoria total, com 395 kg. Ele ainda levou a prata no arranco ao levantar 175 kg.

O desempenho de Pessanha no arremesso garantiu um recorde mundial. Ele começou com 205 kg, a carga inicial mais alta da disputa, e não teve dificuldade. Depois, conseguiu engatar 212 kg e se manteve na liderança após falha do iraniano Abolfazl Zare nos 215 kg. No final, ele ainda atingiu os 220 kg e fez a alegria dos torcedores.

Eu queria bastante e treinei muito para isso. Tinha em mente bater o recorde, era o meu maior objetivo da competição. Eu sabia que o arranco ia ser um pouco mais disputado, mas o arremesso estava bom para bater o recorde — tanto é que, durante a disputa, eu estava pensando mais no recorde do que na medalha. Estou muito feliz pelo recorde, mas também pelo primeiro lugar Matheus Pessanha, ao site da CBLP

A atuação do brasileiro coroa uma semana mágica para o país no levantamento de peso. Na quarta (30), Isanelly Cristina, de apenas 14 anos e 44 kg, faturou o campeonato mundial sub-17 na categoria até 40 kg feminina. Ela também bateu o recorde mundial do arremesso ao levantar 77 kg.