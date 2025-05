Botafogo-SP aproveita expulsões e goleia o Athletico-PR na Ligga Arena pela Série B

O Botafogo-SP venceu sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi com estilo. Mesmo jogando fora de casa, na Ligga Arena, aproveitou a expulsão de Habraão, logo no início do jogo, para golear o Athletico-PR por 4 a 1, neste domingo, em duelo válido pela sexta rodada.

Alexandre Jesus, Jonathan Cafu e Leandro Maciel viraram para o time paulista, depois de Tevis abrir o placar para os donos da casa. Com o resultado, o Botafogo-SP saiu da zona de rebaixamento e agora aparece na 15ª posição, com cinco pontos. O Athletico-PR conheceu a segunda derrota seguida e está na parte intermediária da tabela, em nono, com nove.

O primeiro tempo foi cheio de emoções. Logo aos sete minutos de jogo, o zagueiro Habraão foi expulso após colocar a mão na bola, sendo o último homem. Mas, mesmo com um jogador a menos, o Athletico-PR abriu o placar. Aos 15 minutos, depois de um contra-ataque, Tevis pegou a sobra e bateu cruzado para o gol.

Mas, cinco minutos depois, o Botafogo-SP deixou tudo igual, quando Gabriel Risso foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Leandro Maciel foi para a cobrança e não desperdiçou. Ainda no primeiro tempo, o time paulista chegou a virada. Aos 47, Dramisino soltou o pé de fora da área e Mycael deu rebote. A bola sobrou nos pés de Jonathan Cafu que só escorou para o gol.

Na volta do intervalo, o Botafogo-SP aproveitou e ampliou logo aos 14. Leandro Maciel encontrou Alexandre Jesus, que invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro rival. Aos 22, o atacante fez mais um. Ele aproveitou um cruzamento da direita e desta vez, deixou sua marca, de cabeça.

Aos 30, o Athletico-PR, que não tinha mais forças para responder, teve mais um jogador expulso. Em um lance de meio-campo, Isaac acertou o rosto de Walisson com o cotovelo e após analisar as imagens do VAR, o árbitro o expulsou. Por isso, o Botafogo-SP venceu mesmo por 4 a 1.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Athletico-PR recebe a Chapecoense, na Ligga Arena, às 21h35. Já na segunda-feira (dia 12), o Botafogo-SP encara o Athletic, no estádio Santa Cruz, às 19h.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 X 4 BOTAFOGO-SP

ATHLETICO-PR - Mycael; Raul, Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando (João Cruz); Falcão, Patrick e Zapelli (Léo); Tevis (Velasco), Luiz Fernando (Alan Kardec) e Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Alisson Cassiano (Ericson), Carlos Eduardo (Edson) e Rafael Milhorim; Jeferson (Wallison), Sabit, Alejo Dramisino (Gabriel Bispo), Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú (Matheus Régis) e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Tevis, aos 15, Leandro Maciel, aos 23, Jonathan Cafu, aos 47 minutos do primeiro tempo. Alexandre Jesus, aos 14 e aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Falcão, Luiz Fernando e Tobias Figueiredo (Athletico-PR); Carlos Eduardo, Dramisino, Jeferson e Jonathan Cafu (Botafogo-SP).

CARTÕES VERMELHOS - Habraão e Isaac (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 322.270,00.

PÚBLICO - 22.352 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).