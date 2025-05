Atlético-GO derrota Novorizontino com 10 em campo e respira na Série B

O Atlético-GO venceu o Novorizontino na tarde deste domingo, por 1 a 0, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Marcelinho, que, ainda no primeiro tempo, fez uma dura falta em Rodrigo Soares e acabou expulso, deixando o time do técnico Cláudio Tencati com um a menos.

Com a vitória, os goianos chegaram aos nove pontos e subiram para a 11ª colocação, ainda distantes da parte de cima da tabela. Os paulistas, que brigaram pelo acesso no ano passado, estacionaram nos mesmos nove pontos e ocupam o 12º lugar. Neste momento, os dois clubes estão a apenas um ponto do G-4, que tem Remo, Avaí, Cuiabá e Vila Nova.

No primeiro tempo, o Atlético-GO fez por merecer o resultado positivo. Jogando em casa, o time aproveitou o apoio da torcida para criar jogadas perigosas contra a defesa do Novorizontino. Apesar da pressão, o gol só saiu aos 30 minutos, quando Marcelinho mandou uma bomba no canto direito e surpreendeu o goleiro Jordi para abrir o placar a favor dos goianos.

O jogo ficou mais aberto quando o mesmo Marcelinho, autor do gol, cometeu falta dura em Rodrigo Soares e levou cartão amarelo. Após revisão do VAR, o árbitro analisou o lance e mudou a cor do cartão, expulsando o atacante do Atlético-GO. O Novorizontino intensificou a pressão em busca do empate, mas não conseguiu chegar ao gol adversário.

Na etapa final, os paulistas começaram indo para cima. Logo aos quatro minutos, Patrick encontrou Nathan Fogaça bem posicionado dentro da área, mas ele mandou por cima. A pressão do Novorizontino teve uma pausa aos oito minutos, quando Alix Vinicius protagonizou um lindo lance, mas parou em grande participação de Jordi.

O jogo perdeu intensidade e o Novorizontino só voltou a assustar aos 28, quando o zagueiro Patrick mandou uma bomba da entrada da área e obrigou Vladimir a trabalhar. Com um jogador a mais, os paulistas se posicionaram no campo de ataque e pressionaram até o fim do jogo em busca do empate, mas o jogo terminou com o placar de 1 a 0.

Na próxima rodada, o Atlético-GO encara o Avaí, no sábado (10), às 16h, na Ressacada. O Novorizontino joga contra a Ferroviária, no domingo (11), às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 0 NOVORIZONTINO

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinícius, Matheus Felipe e Conrado; Luizão, Willian Maranhão e Robert Santos (Ruan); Pottker (Federico Martínez), Sandro Lima (Léo Naldi) e Marcelinho). Técnico: Cláudio Tencati.

NOVORIZONTINO - Jordi; Dantas (Waguininho), Rafael Donato (Willian Farias), Patrick e Rodrigo Soares; Luís Oyama (Bruno José), Jean Irmer (MArlon), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Pablo Dyego e Nathan Fogaça (Lucca). Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Marcelinho, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alix Vinícius, Vladimir, Léo Naldi e Luizão (Atlético-GO); Dantas, Rafael Donato e Jean Irmer (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Marcelinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).