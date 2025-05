Argentino Santiago Taverna conquista o título do Challenger de Porto Alegre

Sob céu azul, sol forte e arquibancadas lotadas, a capital gaúcha foi palco neste domingo da grande final do Brasil Tennis Open 2025, torneio ATP Challenger 50 disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil.

Com os 50 pontos no ranking da ATP em jogo, o argentino Santiago Rodríguez Taverna superou o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo em uma final equilibrada e emocionante, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6), e conquistou o título da segunda edição do torneio.

Aos 25 anos, Taverna é o atual número 261 do mundo e alcançou seu melhor ranking em 2022, quando foi 157º. Naquele ano, conquistou seu primeiro título de nível Challenger, justamente em um ATP CH 50 em Buenos Aires. Em 2025, três anos depois, o argentino que já levantou o troféu do M25 de Chacabuco e foi vice-campeão na semana passada no Challenger de Tucumán, finalmente levanta o segundo troféu de Challenger e retorna ao TOP 200 da ATP.

Na decisão em Porto Alegre, Nikolas Sánchez Izquierdo, 26 anos, atual 330º do ranking e ex-238º, começou melhor. Com um jogo consistente, venceu o primeiro set por 6/4. No segundo, porém, perdeu o controle emocional e viu Taverna abrir 4/1, vantagem que foi mantida até o empate da partida com novo 6/4. O set decisivo foi marcado por oscilações de ambos os lados e definido apenas no tie-break, vencido por Taverna por 8/6.

"Muito feliz por ter conquistado o título em Porto Alegre, neste clube maravilhoso, com esta torcida calorosa. Estou tendo um excelente início de temporada, com bons resultados, e esse título de challenger. Meu objetivo é seguir fazendo o que faço de melhor, corrigindo meus erros e subindo no ranking. Com o título, serei o número 196 do mundo", comemorou Taverna, que segue agora para a disputa do Challenger de Santos.

Além dos 50 pontos no ranking, Santiago Taverna também ganha US$8.350,00. Já o finalista Nikolás Sanchez, fica com 25 pontos e US$4.910,00.