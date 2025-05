América-MG perde do Operário-PR e desperdiça chance de assumir a liderança da Série B

O América-MG perdeu do Operário-PR por 1 a 0 neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Boschilia marcou o gol do triunfo dos mandantes.

Com o resultado, o Coelho perdeu a chance de assumir a liderança da competição. A equipe ocupa a décima posição, com nove pontos, três a menos do líder Remo. Do outro lado, o Operário aparece em 14º lugar, com sete unidades.

O América-MG volta aos gramados na quarta-feira (14), contra o Paysandu. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena Independência. O Operário, por sua vez, enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 do domingo (11).

O jogo

O gol dos mandantes saiu com apenas cinco minutos de partida. Boschilia pegou rebote na área e mandou uma bomba para o fundo das redes.

A equipe da casa ficou com um jogador a menos aos 42 minutos do segundo tempo. Kauã Diniz puxou Neto Paraíba, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.