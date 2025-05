Alison dos Santos vence os 400 m rasos com melhor tempo da carreira em Miami

Alison dos Santos fez a sua melhor marca pessoal nos 400 m rasos - 44.53 -, neste domingo, no Grand Slam Track 2025, em Miami, nos Estados Unidos. É a nona melhor marca do ano na top lista da World Athetics.

Piu, paulista de São Joaquim da Barra, tinha o tempo de 44.54 como sua melhor marca na prova desde 2022. Na sexta-feira, havia vencido os 400 m com barreiras. Assim, deixa a etapa com mais 24 pontos por duas vitórias e o prêmio de US$ 100 mil.

Desafiantes, os norte-americanos Chris Robinson (44.86) e Caleb Dean (45.18) foram segundo e terceiro colocados nos 400 m.

"Estava bem animado para a corrida. O Chris Robinson é muito forte nos 400 m, eu sabia que teria que fazer algo especial", disse Piu, campeão mundial e duas vezes medalhista olímpico nos 400 m com barreiras.

Ainda estão programadas mais duas etapas: Filadélfia (30/5 a 1/6) e Los Angeles (27 a 29/6). Piu correrá os 400 m com barreiras e os 400 m rasos, por pontos, em todas as etapas.

Piu - que participa da competição como Racer (integrante da Liga Grand Slam Track) - venceu os dois 400 m, com barreiras e rasos, nas duas etapas realizadas até agora, a primeira em Kingston, Jamaica, dia 6 de abril. Soma 48 pontos no Grand Slam Track, competição criada e organizada pelo quatro vezes medalhista de ouro olímpico Michael Johnson (200 m e 400 m).

A principal competição do atletismo mundial em 2025 é o Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. O tempo de 44.53, feito por Alison dos Santos, também é índice para o Mundial de Tóquio nos 400 m rasos - a marca mínima fixada é 44.85. Alison já tinha também o índice para os 400 m com barreiras com o tempo de 47.26, da medalha de bronze da Olimpíada de Paris (11/08/2024).